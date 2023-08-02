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Hande Sarıoğlu iddialı pozlarını paylaştı! "Harbi Barbie mekana giriş yaptı"

02.08.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu Barbie akımına uydu. Fotoğraflarını peş peşe paylaşan ünlü isim notuyla adeta herkese meydan okudu.

Hande Sarıoğlu iddialı pozlarını paylaştı! "Harbi Barbie mekana giriş yaptı"

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. En son mavi mayolu fotoğraflarıyla dikkat çeken güzel sunucu iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

hande sarıoğlu poz

"Pisti boşaltalım" diyen Hande Sarıoğlu paylaşımına "Ufaktan hay huy Barbie postlarını silmeye başlayalım, harbi Barbie mekana giriş yaptı! Hayyyttttt dağılın! İşine bak" notunu düştü.

hande sarıoğlu cesur tarzını konuşturdu

Ünlü sunucunun paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.

hande sarıoğlu pozlarıyla büyüledi

Hande Sarıoğlu'nun paylaşımına "Gerçek Barbie", "Filmde başrol sen olmalıydın", "Barbie Hande", "Barbie işine bak" yorumları yapıldı.

hande2

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