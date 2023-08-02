Hande Sarıoğlu iddialı pozlarını paylaştı! "Harbi Barbie mekana giriş yaptı"

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. En son mavi mayolu fotoğraflarıyla dikkat çeken güzel sunucu iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.

"Pisti boşaltalım" diyen Hande Sarıoğlu paylaşımına "Ufaktan hay huy Barbie postlarını silmeye başlayalım, harbi Barbie mekana giriş yaptı! Hayyyttttt dağılın! İşine bak" notunu düştü.

Ünlü sunucunun paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Hande Sarıoğlu'nun paylaşımına "Gerçek Barbie", "Filmde başrol sen olmalıydın", "Barbie Hande", "Barbie işine bak" yorumları yapıldı.



