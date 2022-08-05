Hande Sarıoğlu'ndan aşk itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısına yaptığı yorum olay oldu!

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, muhteşem sesiyle de büyük bir kitleyi kendine hayran bıraktı. 'Beceremedin' isimli şarkısıyla müzik piyasasına damga vuran güzel ismin, şarkıyı paylaşmasının ardından Hande Sarıoğlu'nun yaptığı yorum dikkat çekti.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram hesabından 'Beceremedin' isimli şarkısının tanıtımını yapmak için yaptığı paylaşımın altına, yakın arkadaşı Hande Sarıoğlu'nun yaptığı yorum gündeme geldi.
Hande Sarıoğlu yaptığı yorumla, "Kes dibimde hecelemeyi dediği yer fiilen yanında olup konuşmak olarak algılanmasın. Bitmiş ama unutulamayan aşktan kurtulma çabasındayken, için acır, bitmesini istersin ama varlığı dibinden ayrılmaz ya hani, susmaz sesi, yer bitirir için için ciğerini; o hallerin haykırışıyla yazıldı. Kes dibimde hecelemeyi” dikkat çekti.
Hande Sarıoğlu'nun bu sözleri sonrasında, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kime ithafen bu şarkıyı yazdığı ve kiminle aşk yaşadıktan sonra bu sözlerini şarkıya döktüğü merak konusu oldu.
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