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Hande Sarıoğlu'nun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu: "Sana geliyorum İsmayilim"

10.04.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda cesur pozları ve açıklamaları ile sıklıkla magazin gündemine gelen sunucu Hande Sarıoğlu'nun, Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu.

Hande Sarıoğlu'nun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu: "Sana geliyorum İsmayilim"

Sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı oryantal videosu nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Son dönemlerde cesur pozları ile adı sık sık anılan Sarıoğlu'nun, Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı dikkat çekti.

HANDE SARIOĞLU'DAN VALERİEN İSMAEL PAYLAŞIMI!

Sosyal medyayı etkin olarak kullanan Hande Sarıoğlu, Instagram hesabının hikaye kısmından dikkat çeken bir gönderi paylaştı.

Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'i televizyonda konuşurken videoya alan Sarıoğlu, "İsmayilim sana geliyorum, kartal bakışlım." ifadelerini düştü.

Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

Ayrıca videonun altına, Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nu etiketleyip, "Beşiktaş için siyah kalem çeken mi dersin, her telden geliyoruz." diye yazdı.

Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

Hande Sarıoğlu cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

"BİRÇOK KADINI ÜZEBİLİRİM"

Geçtiğimiz dönemde gündem yaratan açıklamalarda bulunan Hande Sarıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben bu güzelliğimle birçok kadını üzebilirim ama yapmıyorum. Evli adamlar kırmızı çizgimdir. Bu dünyada kendine yapılmasını istemediğin şeyi başka bir kadına yapmayacaksın''

Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

"GÜZELLİĞİM ANNEMDEN"

"Güzelliğimi annemden aldım. Benim annem çok güzel bir kadın'' diyen Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından annesi ile pozlarını paylaşıyor.

Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

Hande Sarıoğlunun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu:

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