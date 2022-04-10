Hande Sarıoğlu'nun Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı olay oldu: "Sana geliyorum İsmayilim"

Sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı oryantal videosu nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Son dönemlerde cesur pozları ile adı sık sık anılan Sarıoğlu'nun, Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael paylaşımı dikkat çekti.

HANDE SARIOĞLU'DAN VALERİEN İSMAEL PAYLAŞIMI!

Sosyal medyayı etkin olarak kullanan Hande Sarıoğlu, Instagram hesabının hikaye kısmından dikkat çeken bir gönderi paylaştı.

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'i televizyonda konuşurken videoya alan Sarıoğlu, "İsmayilim sana geliyorum, kartal bakışlım." ifadelerini düştü.

Ayrıca videonun altına, Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nu etiketleyip, "Beşiktaş için siyah kalem çeken mi dersin, her telden geliyoruz." diye yazdı.

Hande Sarıoğlu cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.



"BİRÇOK KADINI ÜZEBİLİRİM"

Geçtiğimiz dönemde gündem yaratan açıklamalarda bulunan Hande Sarıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben bu güzelliğimle birçok kadını üzebilirim ama yapmıyorum. Evli adamlar kırmızı çizgimdir. Bu dünyada kendine yapılmasını istemediğin şeyi başka bir kadına yapmayacaksın''

"GÜZELLİĞİM ANNEMDEN"

"Güzelliğimi annemden aldım. Benim annem çok güzel bir kadın'' diyen Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından annesi ile pozlarını paylaşıyor.





