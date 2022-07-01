Hande Sarıoğlu'nun son pozu olay oldu! "Hangi ara yaptın o kası?"

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla son dönemin en popüler isimlerinden olan Hande Sarıoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Göğüslerini yaptırdığını açıklayan Sarıoğlu "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak" demişti.

Son dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu yeni paylaşımında kaslarını sergiledi. Hande Sarıoğlu paylaşımında "Size baklava yaptım" yazdı.

Karın kaslarını sergileyen Sarıoğlu'na gelen yorumlardan bazıları şöyle: