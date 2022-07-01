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Hande Sarıoğlu'nun son pozu olay oldu! "Hangi ara yaptın o kası?"

01.07.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu pozuyla oldu oldu. Hande Sarıoğlu'nu gören takipçileri "Hangi ara yaptın karın kasını?" diye sordu. Ünlü sunucunun pozuna beğeni yağdı.

Hande Sarıoğlu'nun son pozu olay oldu! "Hangi ara yaptın o kası?"

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla son dönemin en popüler isimlerinden olan Hande Sarıoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Göğüslerini yaptırdığını açıklayan Sarıoğlu "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak" demişti.

Son dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu yeni paylaşımında kaslarını sergiledi. Hande Sarıoğlu paylaşımında "Size baklava yaptım" yazdı.

Ekran Alıntısı

Karın kaslarını sergileyen Sarıoğlu'na gelen yorumlardan bazıları şöyle:

&quot;Göğüslerimi 18 bin TL'ye yaptırdım&quot; diyen Hande Sarıoğlu tarzıyla dikkat çekti!"Göğüslerimi 18 bin TL'ye yaptırdım" diyen Hande Sarıoğlu tarzıyla dikkat çekti!
  • Baklavalara bak beee yürü
  • Karın kasları ateş ediyor yine
  • Karın kaslarını ne ara çıkardın bravo
  • Hangi ara yaptın bunu?
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