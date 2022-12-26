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Hande Sarıoğlu oyunculuğa geri dönüyor! ''Benim için büyük bir deneyim'' deyip bombayı patlattı

26.12.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinin ilk yıllarında Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Hande Sarıoğlu, sonrasında sunucu olarak kamera karşısına geçmişti. Instagram hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle Habertürk'teki işinden ayrılan ve bir süredir YouTube'da sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu, yeni projesini takipçileriyle paylaştı.

Hande Sarıoğlu oyunculuğa geri dönüyor! ''Benim için büyük bir deneyim'' deyip bombayı patlattı

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Prestij Meselesi filminde rol aldığını duyurdu.

Setten pozunu paylaşan Sarıoğlu, paylaşımına ''Fragman geldiğine göre açıklıyorum,
Prestij Meselesi filminde ben de varım. İçinde yer almaktan heyecan duyduğum, insanlık için küçük, benim için büyük bir deneyim'' notunu düştü.

Hande Sarıoğlu oyunculuğa geri dönüyor! Bomba projesini açıkladı

Hande Sarıoğlu'nun ses getiren paylaşımına yorum yağdı. Bazı takipçileri Sarıoğlu'nu Harik Avcı'ya benzetirken, bazıları ise ''Sarı fırtına ekrana çok yakışacaksın'' gibi yorumlarda bulundu.

Hande Sarıoğlu oyunculuğa geri dönüyor! Bomba projesini açıkladı

Prestij Meselesi filmi; Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül gibi ünlü isimlerin şöhret yolculuğunda verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Hande Sarıoğlu oyunculuğa geri dönüyor! ''Benim için büyük bir deneyim'' deyip bombayı patlattı

3 Şubat'ta izleyici karşısına geçecek filmde Eser Yenenler, Erkan Petekkaya, Biran Damla Yılmaz ve Engin Hepileri gibi isimler yer alıyor.

Hande Sarıoğlu oyunculuğa geri dönüyor! ''Benim için büyük bir deneyim'' deyip bombayı patlattı

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Mahsun Kırmızıgül Hande Sarıoğlu aşkı memnu aktan

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