Hande Sarıoğlu oyunculuğa geri dönüyor! ''Benim için büyük bir deneyim'' deyip bombayı patlattı

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Prestij Meselesi filminde rol aldığını duyurdu.

Setten pozunu paylaşan Sarıoğlu, paylaşımına ''Fragman geldiğine göre açıklıyorum,

Prestij Meselesi filminde ben de varım. İçinde yer almaktan heyecan duyduğum, insanlık için küçük, benim için büyük bir deneyim'' notunu düştü.

Hande Sarıoğlu'nun ses getiren paylaşımına yorum yağdı. Bazı takipçileri Sarıoğlu'nu Harik Avcı'ya benzetirken, bazıları ise ''Sarı fırtına ekrana çok yakışacaksın'' gibi yorumlarda bulundu.

Prestij Meselesi filmi; Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül gibi ünlü isimlerin şöhret yolculuğunda verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

3 Şubat'ta izleyici karşısına geçecek filmde Eser Yenenler, Erkan Petekkaya, Biran Damla Yılmaz ve Engin Hepileri gibi isimler yer alıyor.





