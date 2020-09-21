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Hande Yener: 2 yıldır albüm olmadığı için...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 10:07 | Son Güncelleme

Hande Yener, önceki gün Maslak'ta objektiflere yansıdı. Gazetecilerin çıkacak olan 20. yıl albümünü sorması üzerine popçu, "Klipleri çektik, fotoğrafları çektik. 2 yıldır albüm olmadığı için çok özenli bir çalışma oldu. Şarkıların toparlanması ve yirmi yıllık bir Hande Yener'i yansıtmak kolay değildi ama bunu başardık" dedi.

Hande Yener: 2 yıldır albüm olmadığı için...

Şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Maslak'taki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; gazetecileri karşısında gören Yener, kısa süreli bir şok yaşadı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hande Yener, "Ben iyiyim. Bir arkadaşımı getirdim. 1-2 dikiş atılacak kendisine, onu bekliyorum" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin çıkacak olan 20. yıl albümünü sorması üzerine popçu, şu açıklamalarda bulundu:

Klipleri çektik, fotoğrafları çektik. Birçok şarkıya klip çektik. Klip çekilen şarkıları söylemeyeyim, sürpriz bozulmasın. Marmaris'te hem kliplerimizi çektik, hem de fırsat buldukça biz de küçük tatilimizi yaptık. Ülkemizin her tarafı cennet gibi. İlk defa bu kadar güzel çekimler yaptık. 2 yıldır albüm olmadığı için çok özenli bir çalışma oldu. Şarkıların toparlanması ve yirmi yıllık bir Hande Yener'i yansıtmak kolay değildi ama bunu başardık. Albümde çalışan herkes kendini aştı.

Gazetecilerin, "Pandemi sürecinde birçok isim evde ekmek yapmayı öğrendi. Siz neler yaptınız, ne öğrendiniz?" sorusu üzerine kahkaha atan Yener, "Biz genelde müzik yaptık" dedi.

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