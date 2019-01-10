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Hande Yener: Bu kavgaların bedeli reklam değil

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

Hande Yener, önceki akşam Diyarbakır'da sahne aldı. Sahne aldığı mekanın açılışını yapan Yener, kırımızı kurdeleyi kestikten sonra sahneye çıkarak kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.

Hande Yener: Bu kavgaların bedeli reklam değil

Sahne aldığı Diyarbakır’da yaklaşık olarak 2 saat sahnede kalan şarkıcı Hande Yener,sahne sonrası kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının soruları yanıtladı.

“BİZİM KAVGALARIMIZIN BİR SEVİYESİ VARDI”

Sahne kostümüyle alakalı konuşan Yener,”Sokak stili yaptım” dedi. Küs olduğu Demet Akalın’la barışan Yener,”En son Demet’le ne olmuştu ne bitmişti hatırlamıyorum, güzel örnek oldu. Kısa ve net çözüm, ben onayladım Demet onayladı, birde biz bu anlamda herkese örnek olalım dedik. Kavgalarımızın bir seviyesi vardı acı tatlı, şu anda gündeme bakıyorum da o yüzden iyiymişiz yani” şeklinde konuştu.

“REKLAM DEĞİL”

Demet Akalın’la barışmalarını reklama yorulmasıyla alakalı konuşan Yener,”Pozitif olan her şey güzel. Bu proje olsun diye barıştığımız bir şey değil. Bu kadar kavgaların bedeli reklam değil yani’ diyerek çıkan iddiaları yalanladı.

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Hande Yener diyarbakır

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