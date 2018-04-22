Hande Yener'de Hülya Avşar'a mesaj: 'Ben de yapmak istiyorum'

Hande Yener, iki saat sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, “Ben paket solist değilim” sözüyle müzik dünyasında tartışma yaratacak açıklamada bulundu.

Ziynet Sali'nin yurt dışında başarılı olmasının zor olduğu sözleri hatırlatılan Hande Yener, “Ziynet bu konuda mantıklı konuşuyor. Çünkü bir şarkı yapıp başarılı olmasını bekleyip oturmakla olmuyor. Ben sonuçta paket solist değilim, birilerinin ürettiği, hazırlayıp çıkarttığı solist değilim, zaten kendi prodüksiyonunu kendi yapan biriyim, dünyaya açılırken buna devam etmekte benim için doğal bir durum” şeklinde iddialı açıklamalarda bulundu.

“BENİM BÖYLE BİR KLİBİM YOK”

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Aylin Coşkun'a klip çeken Hande Yener, “Hem klip çektim hem eşlik ettim, çünkü fikri ben buldum. Başkasının çekmesini istedim, ancak istediğimiz gibi olmayabileceğini düşünerek ben çekmeye karar verdim. Çok farklı çok değişik bir çalışma oldu. Benim böyle bir klibim yok” dedi.