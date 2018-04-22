Hande Yener'de Hülya Avşar'a mesaj: 'Ben de yapmak istiyorum'

Hande Yener, iki saat sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, “Ben paket solist değilim” sözüyle müzik dünyasında tartışma yaratacak açıklamada bulundu.
Ziynet Sali'nin yurt dışında başarılı olmasının zor olduğu sözleri hatırlatılan Hande Yener, “Ziynet bu konuda mantıklı konuşuyor. Çünkü bir şarkı yapıp başarılı olmasını bekleyip oturmakla olmuyor. Ben sonuçta paket solist değilim, birilerinin ürettiği, hazırlayıp çıkarttığı solist değilim, zaten kendi prodüksiyonunu kendi yapan biriyim, dünyaya açılırken buna devam etmekte benim için doğal bir durum” şeklinde iddialı açıklamalarda bulundu.
“BENİM BÖYLE BİR KLİBİM YOK”
Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Aylin Coşkun'a klip çeken Hande Yener, “Hem klip çektim hem eşlik ettim, çünkü fikri ben buldum. Başkasının çekmesini istedim, ancak istediğimiz gibi olmayabileceğini düşünerek ben çekmeye karar verdim. Çok farklı çok değişik bir çalışma oldu. Benim böyle bir klibim yok” dedi.
Aylin Coşkun'la olan yakın dostluğunun kıskanıldığı yönündeki açıklamaları ile gündeme gelen Yener, konu hakında, “İki dost olmak bile kıskandırıyor insanları, çünkü artık dostluk mevhumu da bitti. İnstagram'da fotoğraf paylaşmaya kadar düştü, fotoğraf paylaşan kendini dost ilan ediyor. Bizimki öyle bir şey değil, bizimki kardeşlik, aynı kaptan yemek yeyip, aynı sorunları paylaşıyoruz, o yüzden başka boyutta bir dostluğumuz var. Bizim mesleğimizde dost edinmek gerçekten çok zor, şarkını kıskanır yönetmenini kıskanır, yaptığın işi kıskanır, aynısını veya daha iyisini isteme durumu kıskançlık yaratıyor. Benim çok dostum var kimselerin bilemediği, ancak gün yüzüne çıksın istemiyorum.. Zaten benim iki tane kraliçem var biri Sezen Aksu diğer Hülya Avşar, Aylin de zaten kardeşim ve Polat Yağcı var her zaman hayatımda olan bunlar bana yeter” şeklinde konuştu.
Hülya Avşar'ın ‘Selfie' filmi hakkındaki düşüncreleri de merak edilen Hande Yener, “Evet gördüm inşallah çok izlenir, ben de bazen düşünüyorum kendi hayatımı çünkü sinema filmi gibi hayatım var buna bir zaman ayırabilirsem ben de yapmak istiyorum. Yurt dışı projem bittikten sonra başlamayı düşünüyorum. İki şarkılık single yaptım Mayıs ilk haftası klip çekip Haziran'da dünya piyasasına çıkaracağım” dedi.
(Sözcü)
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