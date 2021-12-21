Hande Yener'den Seren Serengil'i yalnız bırakmadı

2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz cuma günü ameliyat olan Seren Serengil'i yakın dostu Hande Yener, ziyaret etti.

Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Serengil, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü sunucu, gönderisine, "Hande'ciğim gelmiş, hediyeler almış... Hastalığım süresince de yalnız bırakmadı. Hande bir tanedir" notunu düştü.



