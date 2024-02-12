Hande Yener, Dilan Polat'ı "Özledim" paylaşımı sonrası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutukluluğun devamı kararı verilmişti.

Dilan Polat'ın hakkında iddialar çıkmadan önce Hande Yener'le düet yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

"KESİNLİKLE OLMADI"

İddialara göre Hande Yener, Dilan Polat'ın tutuklanmasından aylar sonra "Çok özlüyorum" yazdığı bir tweet paylaşımı yaptı. Fakat yine iddiaya göre bu paylaşımı hemen sildi.

Şarkıcının basın danışmanı Selim Akar'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Akar, "Böyle bir şey kesinlikle olmadı, asılsız" dedi.







