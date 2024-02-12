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  4. Hande Yener, Dilan Polat'ı "Özledim" paylaşımı sonrası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Hande Yener, Dilan Polat'ı "Özledim" paylaşımı sonrası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.02.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Hande Yener'in kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklu bulunan Dilan Polat'la ilgili "Çok özlüyorum" diye tweet attığı ve hemen sonrasında sildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Yener'in basın danışmanından açıklama geldi.

Hande Yener, Dilan Polat'ı "Özledim" paylaşımı sonrası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutukluluğun devamı kararı verilmişti.

HANDE DİLAN

Dilan Polat'ın hakkında iddialar çıkmadan önce Hande Yener'le düet yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

"KESİNLİKLE OLMADI"

İddialara göre Hande Yener, Dilan Polat'ın tutuklanmasından aylar sonra "Çok özlüyorum" yazdığı bir tweet paylaşımı yaptı. Fakat yine iddiaya göre bu paylaşımı hemen sildi.

hande yener-dilan polat

Şarkıcının basın danışmanı Selim Akar'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Akar, "Böyle bir şey kesinlikle olmadı, asılsız" dedi.

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Dilan Polat Hande Yener
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