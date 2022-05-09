Hande Yener'in sandalye ile dansı olay oldu! "Sandalyenin suçu ne?"

Hande Yener, önceki gün Hatay'da bir mekanda konser verdi. Yener'in konserinde dansçılarıyla yaptığı sahne şovu dakikalarca alkışlandı.

Siyah mayosu ve kırmızı dantel çorabı ile tamamladığı sahne kostümü ile büyük beğeni alan Yener'in dansçılarla yaptığı sandalye şovu da ilgi çekti. Konser esnasında Yener'e bazı hayranları "Durmak yok, yola devam" diye tezahürat yaptı.

YORUM YAĞDI

Hande Yener'in dans ettiği anlar sosyal medyaya da yansıdı. Yener'in dansı takipçilerini ikiye böldü. Ünlü şarkıcıya yapılan yorumlardan bazıları şöyleydi:

Sandalyenin suçu ne?

Sandalye neye uğradığını şaşırdı...

Plastik sandalye can çekişiyor.

Biraz vizyon genişletin artık ya



