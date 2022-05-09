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  4. Hande Yener'in sandalye ile dansı olay oldu! "Sandalyenin suçu ne?"

Hande Yener'in sandalye ile dansı olay oldu! "Sandalyenin suçu ne?"

09.05.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Yener kırmızı külotlu çorabı ve siyah mayosuyla sahnedeydi. Yener'in sandalye ile dansı sosyal medyayı salladı. Hande Yener'in dansını beğenenler olduğu gibi dansı yetersiz bulanlar da vardı.

Hande Yener, önceki gün Hatay'da bir mekanda konser verdi. Yener'in konserinde dansçılarıyla yaptığı sahne şovu dakikalarca alkışlandı.

Siyah mayosu ve kırmızı dantel çorabı ile tamamladığı sahne kostümü ile büyük beğeni alan Yener'in dansçılarla yaptığı sandalye şovu da ilgi çekti. Konser esnasında Yener'e bazı hayranları "Durmak yok, yola devam" diye tezahürat yaptı.

YORUM YAĞDI

Hande Yener'in dans ettiği anlar sosyal medyaya da yansıdı. Yener'in dansı takipçilerini ikiye böldü. Ünlü şarkıcıya yapılan yorumlardan bazıları şöyleydi:

kmnn

  • Sandalyenin suçu ne?
  • Sandalye neye uğradığını şaşırdı...
  • Plastik sandalye can çekişiyor.
  • Biraz vizyon genişletin artık ya


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Anahtar Kelimeler:
Hande Yener
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