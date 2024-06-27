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Hande Yener rapçi sevgilisi ile tatilde! Böyle görüldüler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.06.2024 12:57
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Güçlü sesi ve cesur sahne kostümleri ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hande Yener rapçi sevgilisi Misha ile Bodrum'da tatil yapıyor. Çift, Gündoğan’da görüntülendi.

Hande Yener rapçi sevgilisi ile tatilde! Böyle görüldüler

Kendine has tarzı ve cesur seçimleri ile adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Hande Yener yaklaşık 5 yıldır rapçi Misha ile aşk yaşıyor. Yener, şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaparak yılın yorgunluğunu atıyor.

Ünlü çift Gündoğan’da görüntülendi. Kaldıkları otelin iskelesinde kahvaltı yapan âşıklar, günü arkadaş grubuyla sohbet ederek geçirdi.

ODALARINA DÖNERKEN GÖRÜLDÜLER

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; akşam saatlerine kadar mekânın iskelesinde zaman geçiren çift, odalarına döndüğü sırada görüntülendi.

yener kapak

Yener'in rapçi sevgilisi ile görüntülerine sosyal medyada; 'Allah mutlu etsin' yorumları yapıldı.

Vitrin


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