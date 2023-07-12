Hande Yener yorgana sarılıp poz verdi! Tarzıyla dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu yorgan desenli büstiyeriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü popçu Hande Yener de yorgan akımına uydu.

50 yaşındaki ünlü isim yorgana sarılarak poz verdi. Hande Yener’in paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü ismin tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçileri sevilen sanatçının stilini beğenirken, bazı takipçileri ise eleştirdi.

Yener'in paylaşımına "Yorgan mı o", "Bizim köyldeki yorganlardan", "Yine farkın ortada", "Böyle bir ikon daha yok" yorumları yapıldı.

