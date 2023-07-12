MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Yener yorgana sarılıp poz verdi! Tarzıyla dikkat çekti

Hande Yener yorgana sarılıp poz verdi! Tarzıyla dikkat çekti

12.07.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıkardığı şarkılar ve iddialı tarzıyla çok konuşulan Hande Yener son paylaşımıyla gündem oldu. En son Çatla şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sunan Yener, yorgana sarılıp poz verdi. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı fotoğraflarına adeta yorum yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu yorgan desenli büstiyeriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü popçu Hande Yener de yorgan akımına uydu.

hande-yener

50 yaşındaki ünlü isim yorgana sarılarak poz verdi. Hande Yener’in paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

hande-yener2

Ünlü ismin tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçileri sevilen sanatçının stilini beğenirken, bazı takipçileri ise eleştirdi.

hande-son

Yener'in paylaşımına "Yorgan mı o", "Bizim köyldeki yorganlardan", "Yine farkın ortada", "Böyle bir ikon daha yok" yorumları yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski sevgilisi bakın kim çıktı! 23 cm boy farkı dikkat çekmiştiEski sevgilisi bakın kim çıktı! 23 cm boy farkı dikkat çekmişti
Anahtar Kelimeler:
Hande Yener sosyal medya yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor
TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kediyi uçurumdan attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Kediyi uçurumdan attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

“Doktorum” diyerek kandırdı! 15 kadınla aynı anda evlendi

“Doktorum” diyerek kandırdı! 15 kadınla aynı anda evlendi

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.