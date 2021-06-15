Hangi meyvelerin zayıflatıcı etkisi vardır?

Yoğun lif içeren meyveler ve su oranı yüksek meyveler sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcıdır. Yaz günlerinin vazgeçilmez lezzetleri; karpuz, erik, kayısı, yaban mersini ve çilek hızla kilo vermenizi sağlayan içeriklere sahiptir. Tabii fazla tüketmenin zararlı olduğunu bilerek tüketmek gerekiyor.

KARPUZ

İçerisinde yüksek oranda su bulunan karpuz, vücudumuzdaki su dengesinin korunmasını sağlar.

Böbrek faaliyetlerini düzenler.

Kansere karşı koruyucu özelliği olduğu için mevsiminde tüketilmesi gerekir.

Antioksidan özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyarak bağışıklığın güçlenmesinde etkin rol oynar.

ERİK

100 g yeşil erik sadece 42 kalori değerindedir, diyet programlarında tüketilmesinde sakınca yoktur.

Tuzlu tüketmek vücut şişkinliğine neden olacağı için sade tüketilmelidir.

Diş ve kemiklere kalsiyum desteği sağlar.

Sindirimi hızlandırdığı için bağırsak faaliyetlerini düzenler.

KAYISI

Cildi nemlendirme özelliğine sahip olan kayısının özellikle sabah saatlerinde tüketilmesi uygundur.

Bağırsak düzenleyici etkisi olduğu için şişkinliğin oluşmasını engeller.

İçerisindeki C vitamini hastalıklara karşı koruyucu özellik taşır.

Ağız içi yaralarını giderir ve diş etlerini besler.

YABAN MERSİNİ

Lif bakımından zengin bir kaynak olan yaban mersini düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

Kan basıncını düşürdüğü için tansiyonu dengeler.

Yoğurtla tüketildiğinde karın bölgesindeki yağlanmaları giderir.

Günlük alınması gereken C vitaminin büyük bir oranını karşıladığı için vücudu mikroplara karşı korur.

ÇİLEK

Kan temizleyici özelliğe sahiptir böylece sağlıklı bir kan akışı oluşumunu destekler.

Romatizma hastalıklarına iyi gelir, ağrıları azaltır.

Yulaf lapasının içine ekleyeceğiniz 7 adet çilek tatlı ihtiyacınızı karşılar.

İdrar sökücü özelliği olduğu için kilo verme sürecinizi hızlandırır.

Sakinleştirici özelliğe sahiptir, stresi azaltır.



