Hangi meyvelerin zayıflatıcı etkisi vardır?

Yoğun lif içeren meyveler ve su oranı yüksek meyveler sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcıdır. Yaz günlerinin vazgeçilmez lezzetleri; karpuz, erik, kayısı, yaban mersini ve çilek hızla kilo vermenizi sağlayan içeriklere sahiptir. Tabii fazla tüketmenin zararlı olduğunu bilerek tüketmek gerekiyor.
KARPUZ
- İçerisinde yüksek oranda su bulunan karpuz, vücudumuzdaki su dengesinin korunmasını sağlar.
- Böbrek faaliyetlerini düzenler.
- Kansere karşı koruyucu özelliği olduğu için mevsiminde tüketilmesi gerekir.
- Antioksidan özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyarak bağışıklığın güçlenmesinde etkin rol oynar.
ERİK
- 100 g yeşil erik sadece 42 kalori değerindedir, diyet programlarında tüketilmesinde sakınca yoktur.
- Tuzlu tüketmek vücut şişkinliğine neden olacağı için sade tüketilmelidir.
- Diş ve kemiklere kalsiyum desteği sağlar.
- Sindirimi hızlandırdığı için bağırsak faaliyetlerini düzenler.
KAYISI
- Cildi nemlendirme özelliğine sahip olan kayısının özellikle sabah saatlerinde tüketilmesi uygundur.
- Bağırsak düzenleyici etkisi olduğu için şişkinliğin oluşmasını engeller.
- İçerisindeki C vitamini hastalıklara karşı koruyucu özellik taşır.
- Ağız içi yaralarını giderir ve diş etlerini besler.
YABAN MERSİNİ
- Lif bakımından zengin bir kaynak olan yaban mersini düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.
- Kan basıncını düşürdüğü için tansiyonu dengeler.
- Yoğurtla tüketildiğinde karın bölgesindeki yağlanmaları giderir.
- Günlük alınması gereken C vitaminin büyük bir oranını karşıladığı için vücudu mikroplara karşı korur.
ÇİLEK
- Kan temizleyici özelliğe sahiptir böylece sağlıklı bir kan akışı oluşumunu destekler.
- Romatizma hastalıklarına iyi gelir, ağrıları azaltır.
- Yulaf lapasının içine ekleyeceğiniz 7 adet çilek tatlı ihtiyacınızı karşılar.
- İdrar sökücü özelliği olduğu için kilo verme sürecinizi hızlandırır.
- Sakinleştirici özelliğe sahiptir, stresi azaltır.
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