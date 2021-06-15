YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Hangi meyvelerin zayıflatıcı etkisi vardır?

Hangi meyvelerin zayıflatıcı etkisi vardır?

15.06.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz meyveleri, lezzetlerinin yanı sıra renkleriyle de bizleri büyülüyor. Sıcak havalarda içimizi ferahlatan meyvelerin zayıflatıcı etkilerinden yararlanmak ister misiniz?

Hangi meyvelerin zayıflatıcı etkisi vardır?

Yoğun lif içeren meyveler ve su oranı yüksek meyveler sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcıdır. Yaz günlerinin vazgeçilmez lezzetleri; karpuz, erik, kayısı, yaban mersini ve çilek hızla kilo vermenizi sağlayan içeriklere sahiptir. Tabii fazla tüketmenin zararlı olduğunu bilerek tüketmek gerekiyor.

KARPUZ

Karpuz

  • İçerisinde yüksek oranda su bulunan karpuz, vücudumuzdaki su dengesinin korunmasını sağlar.
  • Böbrek faaliyetlerini düzenler.
  • Kansere karşı koruyucu özelliği olduğu için mevsiminde tüketilmesi gerekir.
  • Antioksidan özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyarak bağışıklığın güçlenmesinde etkin rol oynar.

ERİK

can erik

  • 100 g yeşil erik sadece 42 kalori değerindedir, diyet programlarında tüketilmesinde sakınca yoktur.
  • Tuzlu tüketmek vücut şişkinliğine neden olacağı için sade tüketilmelidir.
  • Diş ve kemiklere kalsiyum desteği sağlar.
  • Sindirimi hızlandırdığı için bağırsak faaliyetlerini düzenler.

KAYISI

Kayısı suyu

  • Cildi nemlendirme özelliğine sahip olan kayısının özellikle sabah saatlerinde tüketilmesi uygundur.
  • Bağırsak düzenleyici etkisi olduğu için şişkinliğin oluşmasını engeller.
  • İçerisindeki C vitamini hastalıklara karşı koruyucu özellik taşır.
  • Ağız içi yaralarını giderir ve diş etlerini besler.

YABAN MERSİNİ

yaban mersini

  • Lif bakımından zengin bir kaynak olan yaban mersini düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.
  • Kan basıncını düşürdüğü için tansiyonu dengeler.
  • Yoğurtla tüketildiğinde karın bölgesindeki yağlanmaları giderir.
  • Günlük alınması gereken C vitaminin büyük bir oranını karşıladığı için vücudu mikroplara karşı korur.

ÇİLEK

ÇİLEK

  • Kan temizleyici özelliğe sahiptir böylece sağlıklı bir kan akışı oluşumunu destekler.
  • Romatizma hastalıklarına iyi gelir, ağrıları azaltır.
  • Yulaf lapasının içine ekleyeceğiniz 7 adet çilek tatlı ihtiyacınızı karşılar.
  • İdrar sökücü özelliği olduğu için kilo verme sürecinizi hızlandırır.
  • Sakinleştirici özelliğe sahiptir, stresi azaltır.
Gece atıştırmadan duramayanlara özel! İşte gece yenildiğinde kilo aldırmayan yemeklerGece atıştırmadan duramayanlara özel! İşte gece yenildiğinde kilo aldırmayan yemekler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Şehir efsanesi yıkıldı! Kahve içmek daha rahat uyumayı sağlıyorŞehir efsanesi yıkıldı! Kahve içmek daha rahat uyumayı sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Bergen’in katili eski eşi Halis Serbest’in açıklamalarına peş peşe yanıt geldi

Bergen’in katili eski eşi Halis Serbest’in açıklamalarına peş peşe yanıt geldi

Faydaları saymakla bitmiyor! Hem doyurucu hem sağlıklı

Faydaları saymakla bitmiyor! Hem doyurucu hem sağlıklı

Bebeğiniz bu tarife bayılacak! Akşam öğününde verirseniz...

Bebeğiniz bu tarife bayılacak! Akşam öğününde verirseniz...

Ne yediğiniz değil, nasıl pişirdiğiniz de önemli

Ne yediğiniz değil, nasıl pişirdiğiniz de önemli

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Etkisi inanılmaz! Her gün 2 bardak içerseniz...

Etkisi inanılmaz! Her gün 2 bardak içerseniz...

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte püf noktası: Yağını ayırırsanız...

İşte püf noktası: Yağını ayırırsanız...

Ünlü restoranlardan farksız! Hem protein hem vitamin deposu

Ünlü restoranlardan farksız! Hem protein hem vitamin deposu

Zarardan çok yararı var! Her gün mutlaka tüketin

Zarardan çok yararı var! Her gün mutlaka tüketin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.