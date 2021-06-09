Gece atıştırmadan duramayanlara özel! İşte gece yenildiğinde kilo aldırmayan yemekler

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda yemek yemenin hem faydalı hem de gerekli olduğunu kanıtladılar. Uyku kalitesinin olumsuz yönde etkilenmemesi ve kilo alımını önlemek için akşam saatlerinde porsiyonlara dikkat edilmesi gerekir. Gece yatmadan önce acıkırsanız, kilo aldırmayan ve sindirim sorunlarına yol açmayan besinlerden faydalanabilirsiniz. İşte kilo aldırmayan o besinler...

HUMUS VE SEBZE ÇUBUKLARI

Temel besini nohut olan humus oldukça sağlıklı ve besleyici bir yemektir. Vejeteryan beslenmenin tercih edilen lezzetlerinden biri olan humus, B6 vitamini ve serotonin sentezi açısından da zengindir. Gece geç saatlerde atıştırmalık yemeye karar verirseniz, humusu salatalık, kereviz, kabak ya da havuç çubuklarıyla birlikte tüketebilirsiniz.

HİNDİ

Gece yatmadan önce ana yemek türünde bir lezzet tercih etmek istiyorsanız protein bakımından zengin olan besinlere yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Tavuk eti yerine hindi eti yemeniz size daha rahat bir sindirim sağlayacaktır.

PEYNİR VE ÜZÜM

Peynirin küçük bir parçası yaklaşık 100 kaloridir. Ancak içinde bulunan triptofan ve süt proteini kazein daha mutlu olmanızı sağlar. Özellikle yatmadan önce peynir tüketmek kas sağlığını korur. Yanında ise melatonin bakımından zengin olan birkaç üzüm yiyerek, uykunuzu daha verimli hale getirebilirsiniz.