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Hangi Mine Söğüt kitabını okumalısın?

05.10.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mine Söğüt! Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Öyle bir yazardır ki toplumun en alt tabakasından başlar ve en üst tabakasına kadar ele alır. Eserlerinde hayatın tüm gerçekçiliğini çıplak bir şekilde yer verir. Eleştirel kaleminin altında, hayatın acı kısımlarından tüm çıplaklığıyla bahsetmesi yatıyor. Dilini tutabilene aşk olsun, birbirinden eşsiz kitapları okuyucularına sunuyor. Peki, sen hangi Mine Söğüt kitabını okumalısın?

Hangi Mine Söğüt kitabını okumalısın?

Eğer sen de "Ben Mine Söğüt’ün kalemini çok seviyorum ancak hangi kitabını okuyacağımı bilmiyorum." diyorsan hiç endişe etme. Oldukça eğlenceli bir test ile hangi Mine Söğüt kitabını okuman gerektiğini öğrenebilirsin! Hazırsan teste başlayalım mı?

Hangi Mine Söğüt kitabını okumalısın?

1/7

Önce biraz seni tanıyalım… Kaç yaşındasın?

18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
2/7

Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
Kadın
Erkek
Söylememeyi tercih ediyorum.
3/7

Diyelim ki sokakta yürürken evsiz bir insan gördün, ona bakışın nasıl olurdu?

Diyelim ki sokakta yürürken evsiz bir insan gördün, ona bakışın nasıl olurdu?
Dikkat etmem gereken bir şey mi var?
Ona yardım etmek isterdim ancak yardım edemesem de bir şey düşünmezdim.
Ona yardım etmekten çok onu anlamaya çalışırdım.
Onu bu duruma düşürenler bir zahmet yardım etsin der geçerdim.
Hiçbiri. Sanırım ilgilenmezdim.
4/7

Karşılaştığın bir haksızlık var diyelim. Bu haksızlığa ses çıkartır mıydın?

Sonuna kadar ses çıkartırdım ama elimde olmayan şeye de karışmazdım.
Haksızlık yaşanmayan hayat mı var?
Sesimi çıkartmazdım. Ben elimden geleni yapmayı bırakalı çok oldu.
Tabuları yıksınlar ve çözümü kökten bulsunlar.
"Biri de beni görecek mi?" derdim. Benim de yardıma ihtiyacım olduğu zamanlarda kimse yardım etmedi sonuçta.
Bilmiyorum. İlk önce bir haksızlıkla karşılaşmam gerek.
5/7

Şimdi bir renk seç bakalım. Hangi renk ruhunu yansıtıyor?

Şimdi bir renk seç bakalım. Hangi renk ruhunu yansıtıyor?
Beyaz
Siyah
Kırmızı
Mavi
Gri
Sarı
Yeşil
Mor
Turuncu
Benim rengim bu şıklarda yok.
6/7

Toplumsal cinsiyet rolleri senin için ne ifade ediyor?

Toplumsal cinsiyet rolleri senin için ne ifade ediyor?
Toplumsal cinsiyet rolleri benim için sınırları ifade ediyor.
Toplumsal cinsiyet rolleri bence haksızlıkları ve baskıdan ibaret.
Sınırsızlığı ifade ediyor. Hiçbir cinsiyetin sınırının olduğunu düşünmüyorum!
Kadın, erkek ya da herhangi bir cinsiyet! Cinsiyet tabularını yıkalım artık.
Bu konu hakkında hiçbir şey düşünmüyorum.
7/7

Şimdi... Bir hakkın olsa hangisini seçerdin?

Şimdi... Bir hakkın olsa hangisini seçerdin?
Şöyle güzelce bir delirsem de hiçbir şeyden sorumlu olmasam.
Herkesten uzaklaşsam ve hiç kimse ile iletişime geçmeden yaşasam.
Sokaklarda saatlerce özgürce dolaşsam ne güzel olurdu.
Açık konuşmak gerekirse hâlimden memnunum.
Kuralsız bir hayat yaşayabilir miyiz mümkünse?
Toplumsal normların olmadığı bir hayat yaşamak isterdim.
Dışarıya çıktığımda eleştirel bakışlara maruz kalmadan koşmak!
Hiçbirini seçmezdim, benim istediğim daha farklı.

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Anahtar Kelimeler:
Personality Quiz eğlence
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