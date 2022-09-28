Anıl Erdem Cevizci, Ceyhun Kaan Karakaş, Kaan Alıcı, Sanlı Akgün ve Burak Emir Kamacı'nın oluşturduğu Madrigal grubunun şarkıları bizi pek çok duyguya götürüyor. Peki, sizce sizi hangi Madrigal şarkısı yansıtıyor?

Hangi Madrigal şarkısı seni yansıtıyor? 1/8 Nasıl bir ruh hâlindeyken Madrigal’i dinliyorsun Mutlu Hüzünlü Âşık Heyecanlı Hepsi Hiç duymadım. 2/8 Madrigal’in sıkı bir takipçisi misiniz? Evet Hayır Kısmen Son zamanlarda çok sık dinliyorum. 3/8 Yaşınızı öğrenebilir miyiz? 18 yaş altı 18-24 25-34 35-44 45+ 4/8 Cinsiyetiniz nedir? Kadın Erkek Fark eder mi? 5/8 Madrigal’in geçmişten bugüne kadar gelen değişimine hâkim misiniz? Evet, Madrigal grubunu 2007 yılından beri takip ediyorum. Hayır, sadece son yıllarda popülerleşen birkaç şarkısını biliyorum. İlk zamanlarda çıktıkları mekânlara dinlemeye giderdim ama son yıllarda pek takip etmiyorum. Burak Emir Kamacı’nın gruba dâhil olması ile birlikte grubu daha sıkı takip etmeye başladım. Hayır değilim. 6/8 Madrigal şarkıları sizi hem eğlenmeye hem de düşünmeye itiyor mu? Beni çok keyifli hissettiriyor ve düşünmemi sağlıyor. Düşündürüyor ama kötü hissettiriyor. Harika hissettiriyor. Çok eğleniyorum. Hepsi. Hayır, sadece dinleyip geçiyorum. 7/8 Hangi ikili size Madrigal şarkılarını hatırlatıyor? Aşk ve umut Umutsuzluk ve yalnızlık Aşk ve ayrılık Hüzün ve öfke Hiçbiri 8/8 Madrigal şarkılarını tanımlayacak olsanız hangilerini seçerdiniz? Aşk ve ayrılık acısı Öfke ve rehavet Depresyon ve nefret Mutluluk ve aşk Hepsi Hiçbiri!



