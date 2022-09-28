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Hangi Madrigal şarkısı seni yansıtıyor?

25.09.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik, insanın ruhunu doyuran ve besleyen bir sanat dalıdır. Müzik bir sanat dalı olmasının yanı sıra çeşitli psikolojik hastalıklarda da tedavi yöntemi olarak da kullanılıyor. Özellikle son yıllarda çıkarttıkları parçalarla ve albümlerle gün geçtikçe daha da çok ünlenen grup Madrigal, gençlerin ilgi odağında.

Hangi Madrigal şarkısı seni yansıtıyor?

Anıl Erdem Cevizci, Ceyhun Kaan Karakaş, Kaan Alıcı, Sanlı Akgün ve Burak Emir Kamacı'nın oluşturduğu Madrigal grubunun şarkıları bizi pek çok duyguya götürüyor. Peki, sizce sizi hangi Madrigal şarkısı yansıtıyor?

Hangi Madrigal şarkısı seni yansıtıyor?

1/8

Nasıl bir ruh hâlindeyken Madrigal’i dinliyorsun

Nasıl bir ruh hâlindeyken Madrigal’i dinliyorsun
Mutlu
Hüzünlü
Âşık
Heyecanlı
Hepsi
Hiç duymadım.
2/8

Madrigal’in sıkı bir takipçisi misiniz?

Madrigal’in sıkı bir takipçisi misiniz?
Evet
Hayır
Kısmen
Son zamanlarda çok sık dinliyorum.
3/8

Yaşınızı öğrenebilir miyiz?

18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
4/8

Cinsiyetiniz nedir?

Cinsiyetiniz nedir?
Kadın
Erkek
Fark eder mi?
5/8

Madrigal’in geçmişten bugüne kadar gelen değişimine hâkim misiniz?

Madrigal’in geçmişten bugüne kadar gelen değişimine hâkim misiniz?
Evet, Madrigal grubunu 2007 yılından beri takip ediyorum.
Hayır, sadece son yıllarda popülerleşen birkaç şarkısını biliyorum.
İlk zamanlarda çıktıkları mekânlara dinlemeye giderdim ama son yıllarda pek takip etmiyorum.
Burak Emir Kamacı’nın gruba dâhil olması ile birlikte grubu daha sıkı takip etmeye başladım.
Hayır değilim.
6/8

Madrigal şarkıları sizi hem eğlenmeye hem de düşünmeye itiyor mu?

Madrigal şarkıları sizi hem eğlenmeye hem de düşünmeye itiyor mu?
Beni çok keyifli hissettiriyor ve düşünmemi sağlıyor.
Düşündürüyor ama kötü hissettiriyor.
Harika hissettiriyor.
Çok eğleniyorum.
Hepsi.
Hayır, sadece dinleyip geçiyorum.
7/8

Hangi ikili size Madrigal şarkılarını hatırlatıyor?

Hangi ikili size Madrigal şarkılarını hatırlatıyor?
Aşk ve umut
Umutsuzluk ve yalnızlık
Aşk ve ayrılık
Hüzün ve öfke
Hiçbiri
8/8

Madrigal şarkılarını tanımlayacak olsanız hangilerini seçerdiniz?

Madrigal şarkılarını tanımlayacak olsanız hangilerini seçerdiniz?
Aşk ve ayrılık acısı
Öfke ve rehavet
Depresyon ve nefret
Mutluluk ve aşk
Hepsi
Hiçbiri!


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Anahtar Kelimeler:
Personality Quiz madrigal
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