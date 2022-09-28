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  4. Hangisi anne? Sürekli üçüz sanılıyorlar: ''İkiz kızları olan seksi bir anneyim''

Hangisi anne? Sürekli üçüz sanılıyorlar: ''İkiz kızları olan seksi bir anneyim''

28.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanmaya meydan okuyan 46 yaşındaki anne Sahar Darwazeh'in, 24 yaşındaki ikiz kızları Dana ve Juana Naser ile dans ederken çekilmiş dikkat çekici bir videosu, sosyal medyada paylaşılması üzerine kısa sürede viral oldu. TikTok'ta beklenmedik bir sansasyon yaratan üçlü, sık sık üçüz sanıldıklarını itiraf etti ve ilişkilerinin detaylarını anlattılar.

Hangisi anne? Sürekli üçüz sanılıyorlar: ''İkiz kızları olan seksi bir anneyim''

Influencer olarak sosyal medyada dikkat çeken, ikizlerden Dana, yaptığı bir röportajda, annesinin formda fiziğini ve güzel yüzünü nasıl koruduğu hakkında konuştu. Dana, “Haftada beş kez egzersiz yapıyoruz, çok su içiyoruz ve mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz” diyerek aslında kız kardeşiyle birlikte annelerinin fitness sevgisini miras aldıklarını açıkladı.

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ÇOK YAKINLAR

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Annesinin genç görünümü sorulduğunda kızı Dana, annesinin ara sıra ufak tefek yüz prosedürleri yaptırdığını itiraf etti. Dana, kendisinin ve ikizi Juana'nın, sosyal medyada influencer olarak gelişmekte olan kariyerlerini, anneleri Darwazeh'in de şiddetle desteklediğini ve onunla çok yakın olduklarını söyledi. "Güzel bir anneye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Aslında en iyi arkadaşlarız ve her zaman birlikte takılırız!” diye anlattı.

DİKKAT ÇEKTİ

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Darwazeh'in Dana'nın viral olan videosundaki görünümü, kızının yeni başlayan çevrimiçi kariyerini artırmaya yardımcı bile oldu. Çünkü güzel anne, kızlara olan benzerliği ve yaşına rağmen koruduğu fiziği ve güzelliği ile büyük dikkat çekmişti.

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ONBİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR

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Zamanını Londra ve Ürdün arasında geçiren Dana'nın TikTok'ta 43.000'den fazla takipçisi ve Instagram'da 32.500 takipçisi var ve burada uluslararası seyahatlerinden görüntüler paylaşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
anne
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