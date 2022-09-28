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Yolcu uçağında skandal hareket! Kadının göğsüne dokunup cinsel ilişki teklif eden adam tutuklandı

28.09.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Liverpool şehrinden İspanya’nın Mallorca şehrine hareket eden bir yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra ismi açıklanmayan 35 yaşındaki yolcu yanında oturan hiç tanımadığı bir kadına cinsel imalarda bulunmaya başladı. Ardından ise kadının göğsüne dokunarak uçağın tuvaletinde cinsel ilişki teklif etti. 35 yaşındaki adam, İspanya havaalanına indiğinde gözaltına alındı.

Yolcu uçağında skandal hareket! Kadının göğsüne dokunup cinsel ilişki teklif eden adam tutuklandı

İngiltere’den İspanya’ya seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağında yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan Brit soyadlı kişi yan koltuğunda oturan hiç tanımadığı bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilerek gözaltına alındı. Adamın göğüslerine dokunduğunu ve kendisine tuvalette cinsel ilişki teklif ettiğini iddia eden kadının şikayeti üzerine polislere haber verildi ve 35 yaşındaki adam tutuklandı.

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Uçakta bulunan bir başka yolcu olaya ilişkin verdiği ifadesinde, “Kadının hayatında hiç tanımadığı bir yabancı, uçuşa dakikalar kala göğüsleriyle ilgili yorumlarla onu rahatsız etmeye başladı ve hatta onun evine gitmelerini önerdi. Uçuş sırasında ve uçak inmeden kısa bir süre önce bir dizi çirkin yorum yaptı” dedi.

Havayolu şirketinden yapılan resmi açıklamada, “Liverpool'dan İspanya'ya giden bu uçuşun mürettebatı, bir kişinin başka bir yolcuya uygunsuz davrandığını fark ettikten sonra polisten yardım istedi. Mürettebat, uçuşun geri kalanı için yolcuyu bu kişiden uzaklaştırdı ve polise haber verildi. Uçağın İspanya’ya ulaşmasından sonra adam tutuklandı” ifadeleri kullanıldı.

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PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

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İspanya güvenlik güçleri olayla ilgili şunları söyledi: "Pazar gecesi geç saatlerde 35 yaşında bir İngiliz erkeği cinsel istismar suçu şüphesiyle tutukladığımızı doğrulayabilirim. Uçaktan inerken gözaltına alındı ve bir gece polis hücresinde kaldıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Kadını suçlayan kişi, memurlar tarafından götürüldükten sonra resmi bir açıklama yaptı” dedi.

İsmi açıklanmayan adamın 26 Eylül Pazartesi günü mahkemeye çıktıktan sonra 2.500 sterlin (yaklaşık 49 bin 252 TL) para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak yolcu
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