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  3. Hanife Gürdal'dan hamilelik paylaşımı! Kocasını kızdırdı

Hanife Gürdal'dan hamilelik paylaşımı! Kocasını kızdırdı

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Gelin adayı Hanife Gürdal sevgilisi Kemal Ayvaz ile apar topar evlenmişti. Apar topar nikah masasına oturduğu için hakkında hamilelik iddiaları ortaya atılan fenomen Hanife Gürdal iddialarla dalga geçerken yaptığı şakayla kocasını kızdırdı.

Hanife Gürdal'dan hamilelik paylaşımı! Kocasını kızdırdı

Zuhal Topal ve Esra Erol'un evlilik programlarıyla adını duyuran gelin adayı Hanife Gürdal, bir süredir fotoğrafçılığını yapan Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Apar topar evlendiği için hamile olduğu söylenen Gürdal, iddialar hakkında ilk kez konuştu.

"EVLİLİK BİZİM İÇİN DE ANİ OLDU"

Hanife Gürdal'ın eşi önceki gün arabada çektiği videoda "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim için de çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız" demişti.

Kemal Ayvaz'ın "Nikah ani oldu" sözleri ise akıllara Hanife'nin hamile olabileceğini getirdi.

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"BİR HAMİLELİK VAKASI YÜZÜNDEN EVLENDİK"

Birkaç gündür hamile olduğu iddiaları ortaya atılan Hanife Gürdal, dün akşam Instagram hesabından video paylaşarak konu hakkında sessizliğini bozdu. Eşiyle yolda yürürken video paylaşan Gürdal, "Uzun zamandır konuşuyordunuz; evet haklısınız, bir hamilelik vakası yüzünden evlendik. Kemal hamile" diyerek iddiaları ti'ye aldı.

Hanife Gürdal ile evlenen Kemal Ayvaz kimdir?Hanife Gürdal ile evlenen Kemal Ayvaz kimdir?

Eşinin esprisine sinirlenen Ayvaz ise "Valla vuracağım ağzına" diyerek tepki gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bugün sözde vurur, yarın tekme tokat girişir. Bu evlilik çok sürmez ahanda buraya yazdım.
bunun evliliği en fazla 6 ay sürer bakın görün
10 sene öncesine kadar varoşlarda sürünecek seviyedeki insanlar adam oldu, beyefendi diye anılması gereken insanlar ise varoş oldu.
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