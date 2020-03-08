Hanife Gürdal yine gündemde! Hamile mi?

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, geçtiğimiz senenin son ayında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Hanife Gürdal'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar, hamile olabileceğini düşündürdü.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve evdeki hallerini paylaşan Hanife, dün akşam Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Evlilik programında arkadaşı olduğu Sevgi Akiska'nın "Teyze mi oluyorum?" sorusuna sus işareti yapan bir emojiyle karşılık veren Gürdal'ın tepkisi, akıllara 'hamilelik' iddialarını getirdi

Sevgi Akiska, kendi Instagram hesabından ikiz bebek fotoğrafı paylaşarak "Haniff öleceğim şuraya doğru... Gel zaman gel zaman gel..." ifadelerini kullandı. Akiska'nın daha sonra yaptığı paylaşımda Hanife Gürdal'ı etiketleyerek "9 ay sonra yanındayım merak etme" demesi dikkat çekti.

Hanife Gürdal, 'hamilelik' iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

