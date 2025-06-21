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Hapishaneden firar etmek isteyen mahkum delikte sıkıştı! Şaşkına çeviren olay! O anlar kamerada...

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Jale Uslu

Brezilya'nın Rio Branco kentindeki hapishanede yaşanan olay şaşkına çevirdi. 32 yaşındaki bir mahkum firar etmek için hücresinin duvarını deldi. Delikten geçebileceğini zanneden mahkum, sıkışıp kalınca imdadına hapishane görevlileri yetişti.

Brezilya'nın Rio Branco kentindeki hapishanede bir mahkumun firar girişimi trajikomik bir hale dönüştü. 9 yaşındaki mahkum Alan Leandro da Silva, iki gün boyunca hücresindeki duvarı oyarak kaçış tüneli açmaya çalıştı fakat planı istediği gibi işlemedi.

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DELİKTE SIKIŞIP KALDI

Duvarı delmek için bir süpürge sapı ve bir çivi kullandığını söyleyen Alan, deldiği delikten geçmeye çalışırken sıkıştı. Yarı çıplak ve aşağıya doğru asılmış halde bulan görevliler durumu iftaiye haber verdi. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu da mahkum sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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İtfaiye sözcüsü "Kurtarma ekibi, titiz bir çalışmanın ardından yaralıyı kurtarmayı başardı ve yaralıyı olay yerinde hazır bekleyen Kriminal Polis ekiplerine güvenli bir şekilde teslim etti." dedi.

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Firar girişimi başarısız olan mahkumun hücresine geri gönderilmeden önce ilk müdahalesi yapıldı. Cezaevi yetkilileri, adamın aletleri nasıl elde ettiğini veya duvardaki büyük deliğin nasıl fark edilmediğini henüz açıklamadı.

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Anahtar Kelimeler:
hapishane
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