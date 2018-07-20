Harbiye Açıkhava'da Levent Yüksel rüzgarı

Seyircinin performansını çok beğenen deneyimli sanatçı, “Bu konser bir konservatuar sınavı olsaydı hepiniz geçerdiniz. Hepiniz muhteşemsiniz” diyerek seyirciye tam not verdi.

Çocukluğundan bu yana dinlediği arabesk şarkıları aslına sadık kalarak yorumladığı albümü “Hayatıma Dokunan Şarkılar” ile büyük beğeni toplayan Levent Yüksel’e ‘Yalnızım Dostlarım’, ‘Hor Görme’ ve ‘Kaderimin Oyunu’ şarkılarında tüm Açıkhava izleyicisi tek bir ağızdan eşlik etti.

Harbiye izleyicisine bir de sürpriz hazırlayan Levent Yüksel, ‘Ayrılmam’ şarkısının ikinci kısmında sahneye Gökçe Bahadır’ı aldı. Düetleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan ikili, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Levent Yüksel, 19 Temmuz akşamı geleneksel Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sahneye çıktı. 3 saat sahnede kalan sanatçı, Açıkhava izleyicisi ile birlikte en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Levent Yüksel’i dinlemeye gelenler arasında Gökçe Bahadır, Deniz Akkaya, sevgilisi Gökmen Şeynova, genç oyuncu Serhan Onat ve sevgilisi de vardı. Konser boyunca şarkılara eşlik eden ünlü isimler Yüksel’in şarkıları ile unutulmaz anlar yaşadı.

Çocukluğundan bu yana dinlediği arabesk şarkıları aslına sadık kalarak yorumladığı albümü “Hayatıma Dokunan Şarkılar” ile büyük beğeni toplayan Levent Yüksel’e ‘Yalnızım Dostlarım’, ‘Hor Görme’ ve ‘Kaderimin Oyunu’ şarkılarında tüm Açıkhava izleyicisi tek bir ağızdan eşlik etti.

Konser sonunda seyircinin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkan ve dakikalarca ayakta alkışlanan Levent Yüksel, “En büyük alkışı siz hak ediyorsunuz” diyerek seyirciyi alkışladı.



