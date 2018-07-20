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Harbiye Açıkhava'da Levent Yüksel rüzgarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

Levent Yüksel Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Oyuncu Gökçe Bahadır'ı sahneye davet ederek Ayrılmam şarkısıyla konsere başlayan Levent Yüksel, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ın da şarkılarını seslendirdi

Harbiye Açıkhava'da Levent Yüksel rüzgarı

Levent Yüksel, 19 Temmuz akşamı geleneksel Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sahneye çıktı. 3 saat sahnede kalan sanatçı, Açıkhava izleyicisi ile birlikte en sevilen şarkılarını seslendirdi.

SEYİRCİYE GÖKÇE BAHADIR SÜRPRİZİ

Harbiye izleyicisine bir de sürpriz hazırlayan Levent Yüksel, ‘Ayrılmam’ şarkısının ikinci kısmında sahneye Gökçe Bahadır’ı aldı. Düetleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan ikili, dakikalarca ayakta alkışlandı.

‘HAYATIMA DOKUNAN ŞARKILAR’ ALBÜMÜ İLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Çocukluğundan bu yana dinlediği arabesk şarkıları aslına sadık kalarak yorumladığı albümü “Hayatıma Dokunan Şarkılar” ile büyük beğeni toplayan Levent Yüksel’e ‘Yalnızım Dostlarım’, ‘Hor Görme’ ve ‘Kaderimin Oyunu’ şarkılarında tüm Açıkhava izleyicisi tek bir ağızdan eşlik etti.

Seyircinin performansını çok beğenen deneyimli sanatçı, “Bu konser bir konservatuar sınavı olsaydı hepiniz geçerdiniz. Hepiniz muhteşemsiniz” diyerek seyirciye tam not verdi.

ÜNLÜ KONUKLAR DA KONSERİN TADINI ÇIKARDI

Levent Yüksel’i dinlemeye gelenler arasında Gökçe Bahadır, Deniz Akkaya, sevgilisi Gökmen Şeynova, genç oyuncu Serhan Onat ve sevgilisi de vardı. Konser boyunca şarkılara eşlik eden ünlü isimler Yüksel’in şarkıları ile unutulmaz anlar yaşadı.

Çocukluğundan bu yana dinlediği arabesk şarkıları aslına sadık kalarak yorumladığı albümü “Hayatıma Dokunan Şarkılar” ile büyük beğeni toplayan Levent Yüksel’e ‘Yalnızım Dostlarım’, ‘Hor Görme’ ve ‘Kaderimin Oyunu’ şarkılarında tüm Açıkhava izleyicisi tek bir ağızdan eşlik etti.

Konser sonunda seyircinin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkan ve dakikalarca ayakta alkışlanan Levent Yüksel, “En büyük alkışı siz hak ediyorsunuz” diyerek seyirciyi alkışladı.


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harbiye açıkhava Levent Yüksel gökçe bahadır

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