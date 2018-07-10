MAGAZİN

Harbiye'de Ajda Pekkan skandalı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Üç saat süren konserdeki ses sistemindeki arıza nedeniyle Ajda Pekkan’ın sesi izleyicilere ulaşmadı.

Harbiye'de Ajda Pekkan skandalı

BKM organizasyonuyla düzenlenen "Açık Hava Konserleri" kapsamında şarkıcı Ajda Pekkan, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konser verdi.

Ajda Pekkan konserine eğlenmeye giden izleyiciler ise şok yaşadı. Üç saat süren konserdeki ses sistemindeki arıza nedeniyle Pekkan’ın sesi izleyicilere ulaşmadı. Konser sırasında izleyiciler de sahneye seslenerek sesin duyulmadığını belirtmeye çalıştı. Tüm bu aksaklıklara rağmen konser iptal edilmedi ve izleyicilere Ajda Pekkan’ı dakikalarca sessiz bir şekilde dinledi.

BKM organizasyonuyla düzenlenen konserde Ajda Pekkan kızakla sahneye çıktı.

İşte konserden o anlar:


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Anahtar Kelimeler:
ajda pekkan harbiye denizbank açık hava konserleri

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