Harbiye'de Yıldız Tilbe rüzgarı esti!

Şarkıcı, Yıldız Tilbe, Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Konserde, son çıkardığı "Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" albümünden eserlerin yanı sıra sevilen parçalarını seslendiren ünlü şarkıcıya hayranları da eşlik etti.Yoğun ilginin yaşandığı konserde, tüm biletlerin tükenmesinden dolayı Yıldız Tilbe, 25 Temmuz'da da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

İki bölümden oluşan konserde Yıldız Tilbe, gece yarısına kadar sahnede kaldı.



