Harika Avcı'ya ne oldu? Harika Avcı'nın son durumu

Yeşilçam’ın aranan isimlerinden biri olan Harika Avcı, en son 2016’da yardımcısı Sunay Yanmaz’la yaşadığı hırsızlık olayı ile gündeme geldi. Savcılığa başvuran Harika Avcı, 1 milyon 568 bin TL’sinin yardımcısı tarafından çalındığını ileri sürdü. 10 sene hapsi istenen Sunay Yanmaz, yakın zaman önce beraat etti. Fakat Harika Avcı hiçbir yerde bulunamadığından dolayı Yanmaz'ın durumunun Resmî Gazete'de duyurulması dikkat çekti.

KOMŞULARI YARDIM EDİYOR

Verdiği kötü haberler nedeniyle sanat dünyasında ‘’Felaket Tellalı’’ olarak bilinen sanatçı Onur Akay'ın iddiaları ise şoke etti: 2017 yılında menajeri Sarp Ferit Altınsoy, Harika Avcı'ya Ortaköy'de bir ev bulmuş.

Elindeki parayla bu evi almasını ve kalanını da değerlendirmesini istemiş. Ancak Harika Avcı kabul etmeyerek elinde kalan son parasını bitirmiş. Çekmeköy'de bin 250 TL’ye kiralık bir eve yerleşmiş. Fakat ne kirasını ne de faturalarını ödeyememiş. Piknik tüpüyle yemek pişirmiş. Yemek alabilmek için komşularından borç para istemiş. Mahkemenin bile bulamadığı Harika Avcı, şimdi Anadolu yakasında tek oda bir evde oturuyor.

HER YERDE ARANIYOR

Akay'ın iddiasına göre menajer Sarp Ferit Altınsoy ile yapımcı Muhteşem Candan, Harika Avcı'yı arıyor. Muhteşem Candan daha evvel Harika Avcı vesilesiyle çok para kazandığını, ona bir villa vereceğini, belli bir aylık bağlayacağını ve ölene kadar kimseye muhtaç olmadan yaşamasını teklif edeceğini söylüyor.

Bir zamanlar beyaz perdenin yıldızı olan Harika Avcı, şimdilerde borç içerisinde yaşıyor.



