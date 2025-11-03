Mynet Trend

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti...

Bir köy göçler nedeniyle artık tamamen haritadan silindi! En son 35 yıl önce yaşamın olduğu Kırıkkale'de yer alan Pırıklı köyünde en son muhtar tek başına 5 yıl yaşadı. Daha sonra o da dayanamadı ve mazbatasını iade ederek köyü terk etti. Issız köyün ismi uydu haritasından bile silindi.

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti...

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi sınırlarında yer alan Pırıklı köyü, yoğun göçler sonucu 35 yıl önce tamamen terk edildi. Uydu haritalarında dahi ismi görünmeyen köyün yerinde yalnızca yıkık taş evler ve geçmişin izleri kaldı.

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... 1

Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi sınırlarında yer alan Pırıklı köyü, bir zamanlar bölgenin en hareketli yerleşimlerinden biriydi. Yaklaşık 30 haneden oluşan köylüler, tarım ve hayvancılıkla ayakta duruyordu. Evlerin çoğu taş ve kerpiçten yapılmış, yazın serin, kışın sıcak tutan bu yapılar, köy yaşamının en belirgin simgesi halindeydi. Ancak yıllar içinde artan göç nedeniyle köydeki nüfus azaldı. Gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle köy yavaş yavaş sessizliğe büründü.

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... 2

MUHTAR DA KÖYÜ TERK ETTİ

Yaklaşık 35 yıl önce son muhtarın da köyü terk etmesiyle, Pırıklı tamamen boşaldı ve kısa süre sonra resmi kayıtlardan silinerek haritalarda da görünmez hale geldi. Bugün Pırıklı'nın bulunduğu bölgede yalnızca yıkılmış taş ve kerpiç evlerin kalıntıları, birkaç meyve ağacı ve geçmişin izleri bulunuyor.

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... 3

SİVAS TARAFINDAN GÖÇ EDİLMİŞ

Çocukluk yıllarının Pırıklı köyünde geçtiğini belirten Cengiz Kuzaytepe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, soylarının Kayı Obası'na dayandığını söyledi. Kuzaytepe, "Geçmişimiz Kayı Obası'na dayanıyor, Türkmeniz. Sivas tarafından bu tarafa göç edilmiş. E-Devlet üzerinden kütük sorgulaması yaptığımızda, soyumuzun Sivas tarafındaki Kayı Obası'nın bir koluna kadar uzandığını görüyoruz. O dönemlerde aileler buraya gelmiş ve bu köy kurulmuş" dedi.

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... 4

5 YIL TEK BAŞINA KALDI

Köyün 35 yıl öncesine kadar insanların yaşadığını anlatan Kuzaytepe, "Yaklaşık 30 hane ile başlayan köy, 35 yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüştü. En son bir muhtarımız kalmıştı; o da 5 yıl tek başına kaldıktan sonra muhtarlık mührünü kaymakamlığa teslim etmişti. Valilik toplantısında köyün kapatılarak Karpuz köyüne bağlanması kararlaştırılmıştı. Böylece köyümüz resmen kapandı. Şu anda haritalarda dahi görünmüyor, tamamen silinmiş durumda. Yine de biz arazilerimizi ekip biçiyoruz. Ancak köyde artık bir ev bile kalmadı, neredeyse bir dağ görünümüne büründü" diye konuştu.

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... 5

GENÇLER İŞ VE OKUL İÇİN TERK ETTİ

Köydeki çocukluk hatıralarını anlatan Kuzaytepe, "O kadar çok hasretini çekiyorum ki. O küçücük evlerde 8-10 kişi birlikte yaşardık. Çok tatlı, huzurlu ve neşeli bir hayat vardı, hala hatırlıyorum. Soba yoktu, ocakta hem yemek pişer hem de ısınırdık. O halde bile 8-10 kişi küçücük evlerde yaşamaktan mutluyduk. Çocukluğumun en güzel yıllarıydı. Zamanla yetişen gençler iş ve okul sebebiyle İstanbul, Ankara, Kırıkkale gibi şehirlere göç etti" şeklinde konuştu.

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... 6

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... 7

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... 8

Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... 9
