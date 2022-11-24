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  4. Harley Davidson motorunun tepesinde 'çırılçıplak' gezen kadın görenleri şoke etti!

Harley Davidson motorunun tepesinde 'çırılçıplak' gezen kadın görenleri şoke etti!

24.11.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Lake County, Buzzard Beach yakınlarında seyir halinden gördüğü ilginç şeyi kameraya alan Tiffany Khoudali, paylaştığı görüntülerle herkesi şoke etti. Orta yaşlı bir kadının, tamamen çıplak bir şekilde Harley Davidson motosikletini sürerken çekildiği bu görüntüler ağızları açık bıraktı.

Harley Davidson motorunun tepesinde 'çırılçıplak' gezen kadın görenleri şoke etti!

Tiffany Khoudali, geçtiğimiz günlerde oğlunun verdiği bir partiden dönerken otoyolda garip bir durum fark etti. Sanki biri çırılçıplak halde büyükçe bir Harley Davidson motorsiklet sürüyordu. Ancak Tiffany buna ihtimal vermedi ve ten rengi kıyafetler giymiş olabileceğini düşündü. Ancak yine de merakına yenik düştü ve biraz hızlanarak işin aslını görmek için motosikletli sürücüye yaklaştı.

ÇIRILÇIPLAKTI

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Yanılmamıştı çünkü gerçekten de orta yaşlı bir kadın, çırılçıplak halde motosikletin üzerindeydi. O anları kayda alan Khoudali, videoyu sosyal medyada "Yalnızca Lake County, Florida'da" başlığıyla paylaştı. Olayın ardından konuşan Tiffany, kadının kimseye aldırış etmeden dümdüz önüne bakarak devam ettiğini de sözlerine ekledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

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Çıplak sürücü daha sonra 441 numaralı karayolu üzerinde polis tarafından durduruldu ve video çekildikten kısa bir süre sonra Lake Acil Sağlık Hizmetleri tarafından yakındaki bir hastaneye nakledildi. Kimliği yerel medya tarafından belirlendi. Ancak yakın zamanda birkaç uyuşturucu suçundan altı hafta hapis yattığı ve şu anda bir mahkeme öncesi müdahale programında olduğu için adını yayınlamayı reddettiler.

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