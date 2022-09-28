TikTok’un yeni trendi! Çırılçıplak soyunup cinsel organlarını güneşlendiriyorlar

TikTok’ta sağlıklı yaşam trendi olarak insanların çırılçıplak soyunarak cinsel organlarını güneşlendirme akımı milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kullanıcılar “Perineum sunning” adı verilen trende uyum sağlamak için kamuya açık alanlarda soyunarak güneşlenmeye başladı. Hem polisler hem de doktorlar bu akımın bir an önce son bulması için sosyal medya kullanıcılarına zararlarından bahsetmeye devam ediyor.

MİLYONLARA ULAŞTI

“Perineum sunning” etiketi TikTok’ta 9 milyon görüntülenmeye ulaştı. Uygulamada hızla yayılan sağlıkla yaşam trendini uyguladığını dile getiren TikTok kullanıcısı Abushady , Vice News'e "Bu, yaşamadan gerçekten tarif edemeyeceğiniz bir duygu. Güneş ışığının varlığınızı aşağıdan yukarıya doldurması gibi." dedi.

Bir başka Tiktok kullanıcısı Sasha Piton tarafından yayınlanan bir gönderide, "Daha iyi uyku, dengeli hormonlar, daha fazla enerji, daha yüksek libido, artan yaratıcılık, tatlı özgürlük ve güzel bir bronzluk” notunu ekledi.

UZMANLAR UYARDI

Tıp uzmanları, trendin ilk kez ortaya çıkmasından bu yana kemer altı bronzlaşmaya karşı uyarıyor ve cinsel organlarda ve anüste bulunan ince, hassas cilt katmanlarının UV'ye maruz kalmaya özellikle duyarlı olduğuna dikkat çekiyor. TikTok’ta hesabı bulunan dermatolog Zain Husain, “Cilt kanseri olma ihtimaliniz çok yüksek. Cinsel organlarına Mohs ameliyatı yapmamı gerçekten istiyor musun?" diyerek kanserli cilt katmanlarının çıkarılması sürecine atıfta bulundu.



