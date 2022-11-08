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Sosyal medyadan tepki toplayan avcı! Avladığı keklikleri cinsel organına bağlayıp çırılçıplak poz verdi

08.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan ismi açıklanmayan bir avcıya ait görüntüler tepkilere neden oldu. Kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşan gönderide uçurumun kenarında çırılçıplak poz veren avcı, avladığı keklikleri cinsel organına asarak coşkulu hareketler yaptı. O anlar sosyal medyadan tepki çekti.

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken görüntülerde kimliği belirsiz avcının çırılçıplak bir şekilde avladığı hayvanları gösterdiği anlar tepkilere neden oldu. Kameraya bakarak, “Bugün harika bir av geçirdik, gerçekten çok eğlendik” dediği duyuldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoyu ilk gördüklerinde büyük bir şaşkınlık geçirdiklerini söyledi. Ölü kekliklerin avcının cinsel organında asılı olduğunu ve adamın bot ile çoraptan başka bir şey giymediğini fark ettiklerinde ise tepkiler peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Hani mağaradan geliyor?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “İnsanlık aklın sınırlarını zorlamaya devam ediyor” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Avcı keklik

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