Sosyal medyadan tepki toplayan avcı! Avladığı keklikleri cinsel organına bağlayıp çırılçıplak poz verdi

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken görüntülerde kimliği belirsiz avcının çırılçıplak bir şekilde avladığı hayvanları gösterdiği anlar tepkilere neden oldu. Kameraya bakarak, “Bugün harika bir av geçirdik, gerçekten çok eğlendik” dediği duyuldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoyu ilk gördüklerinde büyük bir şaşkınlık geçirdiklerini söyledi. Ölü kekliklerin avcının cinsel organında asılı olduğunu ve adamın bot ile çoraptan başka bir şey giymediğini fark ettiklerinde ise tepkiler peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Hani mağaradan geliyor?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “İnsanlık aklın sınırlarını zorlamaya devam ediyor” yorumunu ekledi.