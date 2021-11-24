Harry Potter fanatiği olan Janice Burnett, evinin Gryffindor Ortak Salonu’na dönüştürdü

J. K. Rowling tarafından kaleme alınan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Harry Potter filminin geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Serinin bağımlılık derecesindeki hayranları Harry Potter temasına ait eşyaları toplamaya devam ediyor. Ancak Cheshire’da yaşayan 53 yaşındaki Janice Burnett durumu bambaşka bir noktaya taşıdı. Harry Potter biblolarının evin büyük bir bölümünü ele geçirmeye başladığını fark eden Burnett, tavan arasında Gryffindor Ortak Salonu oluşturdu.

SÜREKLİ FİLMLERİ İZLİYOR

Burnett yıllar içinde koleksiyonuna asalar, ana karakterlerin modelleri ve süpürge gibi eşyalar ekledi. Koleksiyonun büyümeye başlamasıyla birlikte Dobby karakterinin gerçek boyutlarında bir kopyasını ve Sırlar Odası filminde Harry ve Ron’u korkutan devasa örümcek Aragog’un bir versiyonunu satın aldı. Janice, Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin vizyona girmesinin üzerinden 20 yıl geçtiği için bu ayın Harry Potter takviminde özel bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

Harry Potter filmlerine ilk kez bir arkadaşının evinde izlediğini dile getiren Burnett, “Şimdi her gün izliyorum.İlk izlediğimde gerçekten filmin her karesine aşık oldum.” dedi.



