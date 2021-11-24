Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Harry Potter fanatiği olan Janice Burnett, evinin Gryffindor Ortak Salonu’na dönüştürdü

Harry Potter fanatiği olan Janice Burnett, evinin Gryffindor Ortak Salonu’na dönüştürdü

24.11.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cheshire’da yaşayan 53 yaşındaki Janice Burnett, 10 yıl öncesinde Harry Potter serisinin ilk filmini izlediğinde büyücülük dünyasına takıntılı hale geldi. Yaklaşık 10 yıldır Harry Potter koleksiyonu yapan Burnett, tavan arasını büyülü bir tapınağa dönüştürmeyi başardı.

Harry Potter fanatiği olan Janice Burnett, evinin Gryffindor Ortak Salonu’na dönüştürdü

J. K. Rowling tarafından kaleme alınan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Harry Potter filminin geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Serinin bağımlılık derecesindeki hayranları Harry Potter temasına ait eşyaları toplamaya devam ediyor. Ancak Cheshire’da yaşayan 53 yaşındaki Janice Burnett durumu bambaşka bir noktaya taşıdı. Harry Potter biblolarının evin büyük bir bölümünü ele geçirmeye başladığını fark eden Burnett, tavan arasında Gryffindor Ortak Salonu oluşturdu.

90’lı yıllara takıntılı olan 23 yaşındaki Jack Walter’in hayatı zaman tünelini anımsatıyor90’lı yıllara takıntılı olan 23 yaşındaki Jack Walter’in hayatı zaman tünelini anımsatıyor

SÜREKLİ FİLMLERİ İZLİYOR

1

Burnett yıllar içinde koleksiyonuna asalar, ana karakterlerin modelleri ve süpürge gibi eşyalar ekledi. Koleksiyonun büyümeye başlamasıyla birlikte Dobby karakterinin gerçek boyutlarında bir kopyasını ve Sırlar Odası filminde Harry ve Ron’u korkutan devasa örümcek Aragog’un bir versiyonunu satın aldı. Janice, Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin vizyona girmesinin üzerinden 20 yıl geçtiği için bu ayın Harry Potter takviminde özel bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

2

Harry Potter filmlerine ilk kez bir arkadaşının evinde izlediğini dile getiren Burnett, “Şimdi her gün izliyorum.İlk izlediğimde gerçekten filmin her karesine aşık oldum.” dedi.

Kendisini modern bir cadı olarak adlandıran Alexa Thompson, anlattıklarıyla merak uyandırdıKendisini modern bir cadı olarak adlandıran Alexa Thompson, anlattıklarıyla merak uyandırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için... Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Açık ilişki istemişti! Sürpriz yapınca gerçeği öğrendiAçık ilişki istemişti! Sürpriz yapınca gerçeği öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Modelin pozu için soyundu! Ünlü isimlerden övgü yağdı

Modelin pozu için soyundu! Ünlü isimlerden övgü yağdı

26 yıl sonra yeniden! Bir mesajla her şey değişti

26 yıl sonra yeniden! Bir mesajla her şey değişti

Açık ilişki istemişti! Sürpriz yapınca gerçeği öğrendi

Açık ilişki istemişti! Sürpriz yapınca gerçeği öğrendi

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Hayvanları canlı canlı yiyor! Sosyal medyada olay yarattı

Hayvanları canlı canlı yiyor! Sosyal medyada olay yarattı

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.