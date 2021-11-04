Kendisini modern bir cadı olarak adlandıran Alexa Thompson, anlattıklarıyla merak uyandırdı

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Thompson, hayatına dair yayınladığı görsellerle de merak konusu oluyor. İskoç Dağlık Bölgesi'ndeki John O'Groats'da yaşayan Thompson, bu yeteneğinin büyükannesi ve büyükbabasından geçtiğini ifade ediyor.

Özellikle koronavirüs karantinası sırasında sosyal medya üzerinden çoğu kişinin aşk büyüsü sipariş ettiğini vurgulayan Thompson, yetenekleri konusunda belirli kriterleri olduğunu dile getirdi. Bir kişi hedef alan aşk büyülerinin kesinlikle sakıncalı olduğundan söz eden Thompson, “Hedefli aşk büyülerinin bir fikir olmadığını sosyal medyada defalarca kez anlattım. Onları yapmayı kesinlikle reddediyorum. Büyükannem ve büyükbabam bir kişinin bana aşık olması için büyü yapmanın bir lanet olduğunu öğretmişti” dedi.

AŞK HAYATINI DA ETKİLİYOR

Geleceği öngörme yeteneğinin kimi durumlarda insanların sinirlerini bozduğunu ifade eden Thompson, bir erkek arkadaşıyla yaşadıklarını da anlattı. İlk buluşmada karşısındaki kişinin babasının öldüğünü söylediğini belirten Thompson o anları, “Ona, 'Babanın artık bizimle olmadığını düşünmekte haklı mıyım?' diye sordum. Nasıl bildiğimi merak etti ve ben de 'Çünkü sanırım bana doğru geliyor' dedim. Ben ona babasının tam adını söyleyene kadar şüpheci kalmaya çalıştı, ardından hesabı sipariş etti ve ondan bir daha hiç haber alamadım." dedi.

Doğaüstü olarak nitelendirilen yeteneğinin doğum, ölüm ve hastalık gibi durumları önceden bilmesine yardımcı olduğunu dile getiren Thompson, “İnsanlara kötü haberler vermemeyi seçiyorum. Kız kardeşimin 200 kilometre uzaklıktayken hamile olduğunu önceden bilmiştim. Bunun gibi iyi olan yanlarını kullanmayı seviyorum” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA MERAK UYANDIRIYOR

“Thebarefootwitch” hesabı sayesinde hayatını ve doğaüstü güçlerini modern çağa taşıdığını dile getiren Thompson, “23 yıldır topladığım kendi büyüler ve ritüeller kitabım var ve bir gün Instagram gönderilerimi bir kitaba dönüştürmeyi ve yayınlamayı umuyorum” dedi.



