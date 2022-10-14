Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane kaç yaşındaydı, neden öldü?

Robbie Coltorne, dünyaca ünlü film serisi Harry Potter'da 'Hagird' rolüyle tanınıyordu. Ünlü oyuncu Robbie Coltarne'dan gelen vefat haberiyle beraber oyuncunun yaşı, biyografisi gibi başlıklar merak edildi. 72 yaşında hayata gözlerini yuman Robbie Coltarne'nin son 2 yıldır sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

ROBBİE COLTARNE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1950 yılında dünyaya gelen Robbie Coltrane, İngiltere doğumludur. Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol almıştır. Robbie Coltrane 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ROBBİE COLTARNE NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü iskoç aktör Robbie Coltarne 2 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Oyuncunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

