MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane kaç yaşındaydı, neden öldü?

Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane kaç yaşındaydı, neden öldü?

14.10.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter film serisinde 'Rubeus Hagrid' rolüne can veren Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu. İskoç aktör Robbie Coltarne'den alınan bu haber oyuncunun hayranlarını üzdü. Robbie Coltorne 72 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane neden öldü?

Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane kaç yaşındaydı, neden öldü?

Robbie Coltorne, dünyaca ünlü film serisi Harry Potter'da 'Hagird' rolüyle tanınıyordu. Ünlü oyuncu Robbie Coltarne'dan gelen vefat haberiyle beraber oyuncunun yaşı, biyografisi gibi başlıklar merak edildi. 72 yaşında hayata gözlerini yuman Robbie Coltarne'nin son 2 yıldır sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

ROBBİE COLTARNE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1950 yılında dünyaya gelen Robbie Coltrane, İngiltere doğumludur. Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol almıştır. Robbie Coltrane 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ROBBİE COLTARNE NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü iskoç aktör Robbie Coltarne 2 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Oyuncunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Manyak mısın sen? Sapık"O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Manyak mısın sen? Sapık"
Cüretkarımdır! Taytımı giyerim...Cüretkarımdır! Taytımı giyerim...
Cübbeli Ahmet Hoca söyledi, Ahmet Hakan canlı yayında araya girdi! 'Aman Doğu Perinçek duymasın'Cübbeli Ahmet Hoca söyledi, Ahmet Hakan canlı yayında araya girdi! 'Aman Doğu Perinçek duymasın'
Anahtar Kelimeler:
harry potter harry potter 1 Oyuncu yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çağlar Çorumlu'ya benziyor, saçı, sakalı uzat, aynısı.

En Çok Okunan Haberler

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

İstanbul için kar yağışı açıklaması!

İstanbul için kar yağışı açıklaması!

İngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlinde sert düşüş

İngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlinde sert düşüş

Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı

Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı

Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

Çok konuşulacak sözler! 'Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz'

Çok konuşulacak sözler! 'Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz'

İlginizi Çekebilir

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.