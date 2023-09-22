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  4. Hasan Can Kaya 150 bin TL bağış yaptı! "Ne zaman mesaj atsak anında yardım etti"

Hasan Can Kaya 150 bin TL bağış yaptı! "Ne zaman mesaj atsak anında yardım etti"

22.09.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programında da sık sık bağış toplayan Hasan Can Kaya alkışlanacak bir yardıma imza attı. Hasan Can Kaya, sürekli destek verdiği Ankara Patiliköy'e son olarak 150 bin TL bağış yaptı.

Konuşanlar ile ekrana dönen ünlü komedyen Hasan Can Kaya büyük bir bağış yaparak sosyal medyada gündem oldu.

250’si engelli, 1000 civarı hayvana hizmet veren Ankara’daki Patiliköy adlı bakımevine ünlü bir isimden destek geldi. Hasan Can Kaya, “Konuşanlar” adlı programında da destek verdiği merkezin klinik masraflarını karşıladı.

Ankara Patiliköy sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajla ünlü komedyene teşekkür etti ve şu satırları yazdı:

“Klinik borçlarımız 185 bin civarı kalmıştı. Borcu sürekli duyurduk. Yaklaşık 500 binden düştü. Ve şimdi muhteşem haberi veriyoruz. Can dostumuz sürekli hep destek oluyordu. Ne zaman mesaj atsak anında yardım etti. Bu kez tam 150 bin TL bağış yaptı. Ya ne desek az kalır. Onu çok seviyoruz. Özellikle hayvanlar ince çizgisi. İyi ki varsın Hasan, iyi ki varsın. Sizin varlığınız yalnız olmadığımızı gösteriyor. Güç veriyor…”

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