Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Hasan Can Kaya, Ocak ayında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e transfer olmuştu. Konuk aldığı ünlü isimlerle programına renk katan Hasan Can Kaya, izlenme oranlarıyla Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldüren isim oldu.

Bu sene kendi dalında yarıştığı neredeyse bütün kategorilerde 'en iyi komedyen' veya 'en iyi talk show' ödüllerini kazanan Hasan Can Kaya, Exxen'de yayınlanan içeriklerin total izlenme oranlarının yarısından fazlasına ulaştığı açıklandı.

ACUN ILICALI'NIN EVİNİ SATIN ALDI!

Başarılı yükselişiyle dikkan çeken Hasan Can Kaya, iddiaya göre Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın Ulus Yeşil Evler'deki tripleks villasını satın aldı.

