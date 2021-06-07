Hasan Can Kaya'dan 'Konuşanlar' rekoru!

Hasan Can Kaya’nın 'Konuşanlar' programının tüm bölümleri toplamda 40 milyonun üzerinde izlenme ile rekor kırdı.

ACUN'A TRASFER OLMUŞTU!

Ocak ayında YouTube’dan Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital platform EXXEN’e transfer olan Hasan Can Kaya, Türkiye’deki tüm dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaştı.

40 MİLYONDAN FAZLA İZLENME

Ünlü komedyen 'Konuşanlar' talk show programı ile Ocak ayından bu yana 40 milyonunun üzerinde izlenme sayısı ile rekor kırdı. Hasan Can Kaya, kendi yarattığı 'Konuşanlar' formatı ile büyük bir hayran kitlesine sahip.

