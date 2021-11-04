Hasan Can Kaya'dan Sultan San açıklaması: Skandal yok!

YouTube'da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla büyük çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platforma transfer olan Hasan Can Kaya, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Stand-up gösterisi ile adından sıkça söz ettiren 31 yaşındaki komedyen, 2.5 yıldır yönetmeni Sultan San ile aşk yaşıyordu. İkili sürpriz şekilde ayrılık kararı kaldı.

Hasan Can Kaya, dün akşam Zorlu Center’daki sahnesinin ardından basın mensuplarının bu konudaki sorunlarına yanıt verdi.

Kaya, 2,5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Sultan San ile ayrılmasıyla ilgili olarak gelen sorulara “Sultan ile hâlâ çok iyi dostuz. Karşılıklı alınmış bir karar. Altında bir travma yok, bir nankörlük yok. Yani sizin ilginizi çekecek bir skandal yok” diyerek cevap verdi.

