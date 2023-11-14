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  4. Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'a o anlar damga vurdu! Havuzdan çıkıp Rus kadını görünce şoke oldu! Söylediklerini anlamayınca...

Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'a o anlar damga vurdu! Havuzdan çıkıp Rus kadını görünce şoke oldu! Söylediklerini anlamayınca...

14.11.2023 17:19 | Son Güncelleme:
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının 121. yeni bölüm tanıtımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Programa Rus kadın ile bir anısını anlatan konuğun başından geçen olay damga vurdu.

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 121. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Programa Rus bir kadınla ilgili anısını anlatan konuğun başından geçenler damga vurdu.

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Kemer'de yaşadığı bir olayı anlatan konuk; ''Beyaz şort ile havuza girmiştim. Bir çıktım karşımda 1.80 boylarında çok güzel bir hanımefendi var tabii yabancı rus. Bende ingilizce anlamıyorum. Bu kız yanıma geldi dedi ki 'You very beatiful skin chocolate.' Skin demek ten demekmiş bende başka bir şey anlıyorum'' deyince kahkaha tufanı koptu.

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Hasan Can konuğunun anlattıklarının karşısında dayanamayıp 'Çikolata gibi cinsel organın var dedi zannediyorsun' dimi diyerek karşılık verdi.

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Stüdyoda gülme krizinin yaşandığı o anlar da konuk sözlerine şöyle devam etti;

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'Bende diyorum ki bunlar nereden biliyor görmüşler mi? Acaba sudan çıktık görünüyor mu? Bunun bir sevgilisi geldi abi bana bir girişti' deyince konuklar kendini tutamadı.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar sevgilisi
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