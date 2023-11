Hasan Can Kaya konuğunun ne iş yaptığını duyunca dayanamadı! Mesleğe başlama şekli Konuşanlar'a damga vurdu

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 120. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Hasan Can Kaya programa gelen bir konuğunun mesleğini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Hasan Can konuğuna 'Adın ne? Ne iş yapıyorsun?' diye sordu. Adının Halil olduğunu söyleyen konuk 'Çin şirketinde çalışıyorum. Emlakçı olarak' diye yanıt verince Hasan Can; 'Neyce konuşuyorsunuz peki?' diye sordu.

Konuğun 'Yarı İngilizce yarı Türkçe' yanıtı karşısında kendini tutamayan Hasan Can 'Senin İngilizcen var mı? Evi nasıl satıyorsun?' diye sordu. Çok az İngilizcesi olduğunu söyleyen Halil Bey, evi genellikle translate ile sattığını söyleyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

Aslında bu işe tesadüfen girdiğini söyleyen Halil Bey'in anlattıkları ise Konuşalar'a damga vurdu. 'Normalde orada çalışmıyordum. Bir zincir markette çalışıyordum.' dedi.

Hasan Can; 'Ucuz market zincirinde çalışırken nasıl bir tesadüf oldu da Uluslararası bir emlak şirketine girdin?' diye sordu. Halil Bey ise; 'Marketin hemen yanında bir emlakçı vardı' diye yanıt verdi.

Hasan Can ile konuğu arasındaki bu diyaloglar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Son olarak Halil Bey'in kiraladıkları evlerin Esenyurt'ta olduğunu söylemesi de herkesi güldürdü.