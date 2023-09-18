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Hasan Can Kaya'yı Mohammed Salah sandılar! Sosyal medya yıkıldı

18.09.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programı ile adından sıkça söz ettiren Hasan Can Kaya'yı ünlü futbolcu sandılar. Instagram'da futbolcuların piyasa değerlerini analiz eden bir hesap, ünlü sunucuyu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah ile karıştırınca sosyal medya yıkıldı.

Yeni sezonu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya ne yapsa olay oluyor. Ünlü komedyen bu sefer bir şey yapmadan gündem oldu.

Instagram'da metasoccerr adlı hesap, futbolcuların piyasa değerlerini görselleştirip paylaşırken Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah için hazırlanan reels gönderisinde Hasan Can Kaya'ya da yer verdi.

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Yayınlanan gönderideki bu hatayı fark eden Türk kullanıcılar, gönderinin altında birçok yorumda bulundu.

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Pek çok Türk futbolsever bu paylaşıma "Hasan Can Kaya ne alaka ya" yorumunda bulunup hatayı ti'ye aldı.


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