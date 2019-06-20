Hasan Kaçan'dan Ekrem İmamoğlu yorumu!

Ünlü oyuncu Hasan Kaçan, katıldığı bir programda geçtiğimiz Pazar günü İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen tarihi buluşmayı yorumladı. Ortak yayında Binali Yıldırım'ın samimiyet testini başarıyla geçtiğini, Ekrem İmamoğlu'nun ise battığını söyleyen Kaçan, "Göreceksiniz ‘Her şey güzel olacak’ dizisi tutmayacak" dedi.

a Haber'deki 'Memleket Meselesi' programına konuk olan Kaçan, gerçekleşen ortak yayın hakkında, "Kendi mesleğimin ordinaryüs profesörüyüm, İmamoğlu'nun sempatiklik gibi bir şansı yok" diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Ekrem İmamoğlu, sıfır Hollywood tekniklerine göre kurgulanmış bir karakter. Muharrem İnce kast olarak oturmuştu. Garip durmuyordu. Ellerinde başka bir materyal olmadığı için bütün bu aktörün üzerine oynadılar. 'Her şey güzel olacak' isimli dizi tutmaz, batar. Bu dizinin çok reklamı yapılıyor. 15 senelik bir film, her yerde üst sırada sunuluyor. Şuuraltı yapılıyor.

Binali Bey İstanbul Belediyesi'nin yeni başkanı olur. Samimi olmayan oyunculuğu insanımız izlemez, karşımızda İmamoğlu gibi batmış bir aday var. Bir yapay derbiyle maç yapılmış, oyların tamamı sayılsa olmayacak, boynunu bükeceğine 'Rakibe çarptı da girdi' diyecek kadar feci durumda."

