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Hasan Kaçan'dan Gökhan Özoğuz'un paylaşımına yanıt!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 26.06.2019 01:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Hasan Kaçan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımına yorum yaptı.

Hasan Kaçan'dan Gökhan Özoğuz'un paylaşımına yanıt!

Gökhan Özoğuz paylaşımında, "Herkesin meşrebi vardır, farklıdır. Bundan önce hep bir eksik hep bir fazla derken, Benim meşrebime birebir uyan ilk siyasi şahsiyet Ekrem İmamoğlu oldu! Samimiyet çok güçlüdür! Görevinde başarılar. Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşım üzerine Hasan Kaçan'dan Özoğuz'a cevap geldi. Kaçan "Gökhancım, Din kardeşi olmamız aynı siyasi görüşte olmamızı gerektirmez. "Meşrebim" dediğin görüşün, din kardeşlerine yaptığı zulümleri de bilemeyebilirsin. Ama artık şu "Sanatçı muhaliftir" palavrasını bırakın. "Sanatçı Erdoğan'a muhaliftir." deyin. Siz de rahat edin biz de" ifadelerini kullandı.

hasanic

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Kaçan Gökhan Özoğuz ekrem imamoğlu

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