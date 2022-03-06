Hasan Köni'nin Ukraynalı kadın mültecilerle ilgili sözleri tepki çekti

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlayan savaş 11. gününde devam ederken, hayatta kalma mücadelesi veren siviller ise yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor. Polonya ve Romanya gibi komşu ülkelere giden Ukraynalı sığınmacı sayısının 1,5 milyona ulaştığı ifade ediliyor.

Ukrayna ile Rusya arasındakisavaşı yorumlamak üzere Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Hasan Koni'nin kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

"TÜRK ERKEKLERİ BEKLİYOR AMA AVRUPA'YA GİDİYORLAR"

Gazeteci Hülya Hökenek konuğuna savaşla birlikte 1 buçuk milyona ulaşan Ukraynalı mülteci sayısını ve bu sayının nerelere varacağını sordu.

Köni'nin ise bu soruya verdiği cevap tepki çekti. Savaş nedeniyle Ukrayna'dan gerçekleşen göçü Avrupa'nın kaldıramayacağını savunan Koni, göçmen sayısının 1.5 milyona dayandığını ifade ederek "Daha da artacak. Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar. Bu da bir başka konu. Bunu edebiyat olarak söylüyorum ama bu gittikçe de artıyor. Zaten fırsat bu fırsat diye de geçiyorlar" dedi.

