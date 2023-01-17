Hasan Kundakçı kimdir, neden öldü? Kıbrıs'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan protestocuya vur emri vermişti!

Hasan Kundakçı vefat etti haberinin duyurulmasıyla vatandaşlar Emekli Korgeneral için araştırmalarını hızlandırdı. Muvazzaf askerlik döneminde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaparken verdiği bir emirle gündem olmuştu. Vatandaşlar Tamburalı Paşa'nın kim olduğunu, mesleki geçmişini merak etmeye başladı. Peki Peki Hasan Kundakçı kimdir, neden öldü? İşte Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı ( Tamburalı Paşa) ile ilgili merak edilenler...

HASAN KUNDAKÇI KİMDİR?

Hasan Kundakçı 1937 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. 1955 yılında Kuleli Askerî Lisesini bitiren Kundakçı, 1957'de Kara Harp Okulundan piyade asteğmen rütbesiyle mezun oldu. Piyade Okulundaki sınıf eğitimini 1959'da tamamlayan Kundakçı 1961-1962 yıllarında, 12. Kore Bölüğü'nde takım komutanlığı, 1965-1967 yıllarında Ağrı ve Tendürek Dağları'nda sınır bölük komutanlığı yaptı. 1979-1980 yıllarında Kıbrıs'ta 230. Piyade Alayı komutanlığı görevini üstlendi. 1984'te Tuğgeneral oldu.

1993-1995 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı olarak görev yaptı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaparken verdiği bir emir nedeniyle Kıbrıs Rum Kesimi’nin başvurusu üzerine Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 1997 yılında emekliliğe ayrıldı. Yirmi yıl sonra, 2017 yılında Vatan Partisi'nde aktif siyasete katıldı.

HASAN KUNDAKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yarın (18 Ocak) Selimiye Camii’nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedileceği bildirildi.

RUM PROTESTOCUYA VUR EMRİ VERMİŞTİ!

Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaparken 14 Ağustos 1996 tarihindeki protestolar sırasında Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum vatandaşı için vur emri vermişti.

Verdiği bu emirle uzun süre konuşulan Hasan Kundakçı gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Bayrak indirilirse biz orada duramayız. Bayrağı indirilmiş bir komutan olarak anılmaktansa, yurtdışına çıkamayan komutan olarak bilinmeyi tercih ediyorum"

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı için bu olay üzerine Rum Kesimi’nin başvurusuyla Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 27 yıl yurtdışına hiç çıkmadan yaşadı.



