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Hasan Mezarcı: "Oruç tutanlar, su içersek..."

14.04.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı kendisini mesih ilan etmesiyle tanınıyor. Hasan Mezarcı Ramazan ayına dair yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Mezarcı "Su içmenin orucu bozacağına dair dini ahkâmı iptal ettiğini" söyledi.

Hasan Mezarcı: "Oruç tutanlar, su içersek..."

Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı Twitter'da yaptığı Ramazan paylaşımıyla tepki çekti. Mezarcı, "İyi geceler çocuklar. Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz. Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkâmı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin" yazdı.

Mezarcı ayrıca, "Dinde, îmanda, ibâdette zorlama yoktur, gönüllülük esastır. Oruç tutmakta zorlananlar tutmayabilir veya oruç gün ve saatlerini kendilerine göre ayarlayabilirler. Su içmek sağlık açısından zorunluluk olduğu için orucu bozmaz. Âile, mahalle, toplum, devlet baskısıyla, ibadet olmaz" ifadesini kullandı.

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Hasan Mezarcı'nın paylaşımı tepki çekerken takipçiler "Bu neyin kafası?" diye sordu.

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