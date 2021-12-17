22 yaşındaki Shauna Rae, kanser tedavisi nedeniyle büyümesinin durmasıyla yepyeni bir hayata adım attı

22 yaşındaki bir kadın henüz bebekken kanser tedavisinin kalıcı bir etkisi olarak gelişimi yaşıtlarından yavaş ilerledi. 8 yaşındaki bir çocuğun vücudunda sıkıştığını dile getiren Rae, her zaman gerçekte olduğundan çok daha genç görünmeye devam edeceğini ve bu durumun hiçbir zaman bir metreden fazla büyüyemeyeceği anlamına geldiğini anlattı.

“BAĞIMSIZLIĞIMI KAZANMAYA ÇALIŞIYORUM”

22 yaşında bir reşit olmasına rağmen dışarıdaki insanların çoğu zaman ona çocuk gibi davrandığını belirten Rae, “Ben bir kadınım. 22 yaşında bir kadınım ancak 8 yaşında bir çocuğun vücudunda sıkışıp kaldım. Hipofiz bezim kemoterapi yüzünden uykudaydı. Doktor bana büyümemin tamamen bittiğini söyledi. İnsanların bana yetişkin gibi davranması için yoğun çaba gösteriyorum” dedi.

Yaşadığı durumu bir bağımsızlık mücadelesi olarak niteleyen Rae, “Yaşıtlarımın yaptığı her şeyi yapabilmek istiyorum. Bir barda bir şeyler içebilmek ya da insanlarla flört edebilmek benim için zorlu bir mücadeleyi anlatıyor.” diye konuştu.



