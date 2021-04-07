Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hastalığından dolayı toplum tarafından dışlandı! Ölümünden yüz yıl sonra teşhis konulabildi

Hastalığından dolayı toplum tarafından dışlandı! Ölümünden yüz yıl sonra teşhis konulabildi

Seray Üstün Seray Üstün
07.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Lynch tarafından çekilen “The Elephant Man” filminin baş karakteri Joseph Merrick’in hüzünlü yaşam hikayesi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşuyor. 1880’li yılların ortalarında dünyaya gelen Merrick, yaşadığı hastalık nedeniyle toplumca dışlandı ve hayatı boyunca sirkte çalışmaya mahkum edildi. Sirkte gördüğü muameleden kendisini tedavi etmek isteyen bir doktor sayesinde kurtuldu. Hastalığı ise aradan geçen yüzyılların sonunda ancak anlaşılabildi.

Hastalığından dolayı toplum tarafından dışlandı! Ölümünden yüz yıl sonra teşhis konulabildi

“Fil Adam” lakabıyla bilinen Joseph Merrick, 1862 yılında İngiltere’nin Leicester şehrinde doğdu. Çocukluk dönemlerinde aslında hastalığın ilk belirtileri kendisini göstermeye başladı. İlk olarak dudakları büyüdü ve alnında büyük bir kemik kitlesi oluştu. Ardından ise ayakları ve kolları olağandan daha iri hale geldi. Hastalığı ve dış görünüşündeki değişiklikler ölümünden yüz yıl sonrası 1986 yılına kadar gizemini korudu.

Merrick aslında 4 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Merrick’in üç kardeşinden biri doğduğu yıl çiçek hastalığından öldü, diğeri 4 yaşında kızıl hastalığından ölürken, sonuncusu fiziksel engelli olarak doğdu. O da Myelitis hastalığı ve geçirdiği nöbetler yüzünden 24 yaşında öldü. Aslında Merrick’in annesinin de henüz tanımlamayan fiziksel bir hastalığı vardı ve Merrick 9 yaşındayken hayatını kaybetti. Annesi öldüğünde Merrick’in fiziksel görünüşündeki değişiklikler iyice belirlenmişti. Bir de düşerek kalçasına zarar vermesinden sonra topallamaya başladı.

Kadın vücudunun acımasızca kullanıldığı dünyanın en trajik öyküsü: Sarah BaartmanKadın vücudunun acımasızca kullanıldığı dünyanın en trajik öyküsü: Sarah Baartman

13 yaşına geldiğinde fiziksel görünümü nedeniyle okulu terk etmek zorunda kaldı. Aynı şekilde iş bulma konusunda da zorluk yaşıyordu. Babasının yeniden evlenmesi üzerine Merrick, evini terk ederek tek başına ayaklarının üzerinde durmaya başladı. 17 yaşında Düşkünler Evi’ne sığındı ve 4 yıl boyunca orada kaldı.

1884’te İngiliz şovmen Sam Torr onu keşfetti ve tanınmasına vesile olan ismiyle, “Fil adam” olarak onu sergilemeye başladı. Mirreck, Tom Norman’ın sahibi olduğu bir dükkanda sergilenmeden önce gösteriyle bir tura çıktı. Dükkan Londra Hastanesi’nin hemen karşısındaydı, bu yüzden Joseph’i muayene etmek ve fotoğrafını çekmek için davet eden cerrah Frederick Treves onu sıkça ziyaret etti. Norman’ın dükkanı bir süre sonra kapandıktan sonra Merrick Avrupa’da bir tura gönderildi. Brüksel’de performans sergilerken, yol yöneticisi tarafından soyuldu ve bilinmeyen bir şehrin sokaklarında yalnız ve beş kuruşsuz bırakıldı. Polis onu bulduğunda ilk başta iletişim kuramadılar ancak sonrasında Mirreck’in cebinde Dr. Treves’e ait bir kart olduğunu fark ettiler.

Başının arkasında taşıdığı ikinci yüzün fısıltılarıyla delirdiği düşünülen ürkütücü bir hikaye: Edward MordakeBaşının arkasında taşıdığı ikinci yüzün fısıltılarıyla delirdiği düşünülen ürkütücü bir hikaye: Edward Mordake

Merrick’in hastalığı daha öncesinde rastlanan ya da bilinen bir rahatsızlık değildi. Bu nedenle doktorlar tedavi konusunda çaresizdi. Kendisinin tedavi etme umudu ile peşine düşen ama bunu başaramayan Doktor Treves Merrick’e, en azından hayatının son dönemlerini aydınlık bir odada kitap okuyarak, sevdiği insanlarla sohbet ederek, insanların kendisine ucube gibi bakmadığı bir ortamda geçirebilme imkanı yarattı. Merrick her gün onu ziyaret eden Doktor Treves’in yakınında büyüdü. Üstelik varlıklı çevrelerden gelen birçok üye onu sık sık ziyaret etti.

Merrick 1890’da 27 yaşında öldü. Ölümünün resmi sebebinin asfiksi(oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) olduğu belirtildi. Hastalığı 1986 yılına kadar Merrick’in Wiedemann sendromu olarak da bilinen nadir görülen bir konjenital bozukluk olan proteus sendromuna sahip olduğu sonucuna varmasına kadar bilinmiyordu. Merrick’in kemik ve saçları üzerinde DNA testleri yapılarak, bu sonuç 2003 yılında kesinleşti.

Tarihin ölümle sonuçlanan karanlık deneyi! ‘Sahte Anne’ deneyi etik tartışmaların odağına yerleştiTarihin ölümle sonuçlanan karanlık deneyi! ‘Sahte Anne’ deneyi etik tartışmaların odağına yerleşti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Teknolojiyi reddeden anne, çocuklarını doğada yetiştiriyorTeknolojiyi reddeden anne, çocuklarını doğada yetiştiriyor
Döneminin görkemlisi: Bugünün Ani HarabeleriDöneminin görkemlisi: Bugünün Ani Harabeleri
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

Oğlunun ameliyat izini dövme yaptırdı! Görenleri duygulandırdı

Oğlunun ameliyat izini dövme yaptırdı! Görenleri duygulandırdı

Erdal Özyağcılar'ın hayatının kahramanı o isim çıktı

Erdal Özyağcılar'ın hayatının kahramanı o isim çıktı

O ünlü isme benzediği için ayda 160.000 TL kazanıyor

O ünlü isme benzediği için ayda 160.000 TL kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Sosyal medya kullanmayı reddettiler! Sebepleri şaşırttı

Sosyal medya kullanmayı reddettiler! Sebepleri şaşırttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kadınların erkekler için başlık parası ödediği kabile

Kadınların erkekler için başlık parası ödediği kabile

İnanılmaz hikaye! Diğer yüzü nedeniyle intihar etti

İnanılmaz hikaye! Diğer yüzü nedeniyle intihar etti

İlkokulu 9 ayda bitirdi, 11 yaşında Harvard’a girdi

İlkokulu 9 ayda bitirdi, 11 yaşında Harvard’a girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.