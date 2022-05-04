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Hastalığını gizlemedi! Lila Moss diyabet monitörü ve pompasıyla dikkat çekti

04.05.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, birbirinden ilginç anlara sahne oldu. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği gecede süper model Kate Moss'un kızı Lila Moss hem transparan elbisesi hem de diyabet monitörüyle dikkat çekti. Genç model, hastalığını saklamak yerine kırmızı halıda boy boy poz verdi.

Hastalığını gizlemedi! Lila Moss diyabet monitörü ve pompasıyla dikkat çekti

Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan Met Gala, dün gece New York'ta düzenlendi. Galaya birbirinden ünlü isimler katıldı.

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HASTALIĞINI GİZLEMEDİ

Süper model Kate Moss'un 19 yaşındaki kızı Lila Moss ise gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Met Gala'da transparan elbise tercih eden genç modelin vücuduna takılı diyabet monitörü ve pompası gözden kaçmadı.

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Tip-1 diyabet hastası olan güzel modele, sosyal medyada bir grup "Bu duruma uygun kıyafet seçsin" derken, diğer bir grup "Helal olsun hastalara umut veriyor" yorumlarında bulundu.

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ÜRÜN SON TEKNOLOJİ

Tip 1 diyabet hastası olan kişiler günde dört kereye varan ölçüde kan şekeri ölçümü yapmak zorunda kalırlar. Sonuca göre de kimi zaman insülin enjekte etmek zorunda kalıyorlar.

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Fakat Lila Moss'un kullandığı bu yüksek teknoloji ürünü insülin pompası ve mönitör, kişinin dışarıdan müdahalesine gerek kalmadan kan şekeri dengesini sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
Kate Moss
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