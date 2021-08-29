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Hastalıkla boğuşan Filiz Akın'dan haber var

29.08.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan ve ardından tedavisine evde devam edilen Akın, son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Hastalıkla boğuşan Filiz Akın'dan haber var

Usta oyuncu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.

"İYİLEŞMEDE BİR HIZLANMA VAR"

Daha sonra tedavisine evde devam edileceğini açıklayan Filiz Akın, son sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Usta oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bende bu sağlık meleklerinin gayretiyle iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi. Belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi." ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

"KORONA KADAR ÖLÜMCÜL!" DEMİŞTİ

Üç gün önce hastaneye yatırıldığı anları paylaşan Akın, sepsis hastalığı ile mücadele ettiğini dile getirmişti.

Akın, gönderisinde, "Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan.' demiştim. Burada ikinci kere Bodrum'daki özel bir hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42... (Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, koronavirüs kadar ölümcül olan, baştan ayağa kadar iltihapla kişiyi ele geçirerek, yok eden bakteriden daha hızlı bir şekilde tedavi yüklemesi yapan doktoruma, yoğun bakım meleklerine, kritik durumda tedavim için dikkatle, yanımdan neredeyse ayrılmayan acil servis hemşirelerine, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim." ifadelerine yer vermişti.


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