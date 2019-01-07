Hastalıklar Pelin Akil'in peşini bırakmıyor

Domuz gribi hastalığına yakalanan ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafıyla takipçilerini üzdü.

Önce sinüzit, daha sonra domuz gribi hastalığına yakalanan oyuncunun, bu defa burnu kanadı. Buz sürdüğü için tüm yüzü kızaran Pelin Akil, "İnşallah iyi olacağım." diyerek, takipçilerini bilgilendirdi.

Akil'in takipçileri paylaşıma sessiz kalmadı. Akil'in bir takipçisi paylaşıma, "Çok geçmiş olsun. İnşallah kazasız belasız hamileliğini atlatırsın." yorumunda bulundu.



